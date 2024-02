In piazza i “calzini spaiati” dei bambini dell’Infanzia e del “Nido”

In occasione della Giornata dei calzini spaiati, iniziativa che si celebra ogni anno il primo venerdì di febbraio e che intende far riflettere sull’accettazione della diversità che non deve essere vista come un ostacolo ma una ricchezza per farci capire quanto ognuno di noi sia unico, le alunne e gli alunni di tutti i plessi scolastici della scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” e dei servizi educativi da 0 a 3 anni, hanno deciso di esporre, sotto i portici di piazza, dei coloratissimi calzini realizzati con materiale cartaceo.

Gli elaborati, posizionati dalla maestre grazie alla collaborazione degli operai del Comune, restano esposti fino a lunedì 5 febbraio.

A coordinare l’iniziativa, nell’ambito delle attività della scuola relative alla cittadinanza attiva e all’educazione civica, l’insegnante referente Giovanna Massei, e il dirigente scolastico Catia Scattolini, che spiega: “Tale iniziativa vuole rappresentare un valore aggiunto alla condivisione con l’extra-scuola dei percorsi di carattere prosociale ed inclusivo, nei quali sono coinvolti gli alunni e le alunne di tutti i plessi scolastici della Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto comprensivo”.

Tra i primi a fare visita alla colorata esposizione anche il vice sindaco e assessore alla Cultura Vanna Bianconi, coinvolta dalla scuola.