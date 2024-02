Offerta dei ceri al patrono: febbraio il mese del “Centro storico”

Continua l’appuntamento nella prima domenica di ogni mese per l’offerta dei ceri al santo patrono. Il 4 febbraio è stato di turno del “Centro storico – Quartiere San Lorenzo”, rappresentato dal presidente Fabio Verbenesi, da Giuliana Bonifazi e da Carlo Francucci. Oltre al cesto dei ceri, hanno portato anche lo stendardo, con il quale il gruppo sfila durante il corteo storico di giugno. Come di consueto dopo la messa delle undici, celebrata dal parroco padre Luciano Genga, i fedeli si sono riuniti intorno all’urna del santo per la preghiera e la benedizione finale.

Prima dell’offerta dei ceri ha preso la parola il comandante della stazione dei carabinieri di San Severino, luogotenente Massimiliano Lucarelli, per alcuni consigli sulla prevenzione contro le truffe.

La truffa perpetrata nei confronti dei più anziani è un fenomeno deplorevole perché i manipolatori di turno agiscono spesso con la volontà di entrare in casa, con la finalità di portar via soldi e spesso i ricordi di una vita. Molte volte gli anziani che vengono raggirati non vogliono denunciare il fatto per la vergogna di non aver compreso la situazione.

I truffatori sono molto abili, non usano toni perentori o maleducati, ma sono spesso gioviali e affabili, utilizzano un linguaggio corretto e si vestono in modo curato ed elegante.

In caso di dubbi il comandante Lucarelli ha invitato caldamente i presenti a chiamare sempre le forze dell’ordine, che aiuteranno a fare i controlli del caso e se necessario possono intervenire tempestivamente.

Fiorino Luciani