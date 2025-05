Judo, Serena Filegi Tomè dell’Asd J-Etic San Severino è fra i migliori “Cadetti” d’Italia

Un traguardo straordinario è arrivato per il judo settempedano. Lo si deve alla giovane Serena Filegi Tomè che, accompagnata dal suo Maestro, Boris Giachetta, lo scorso fine settimana ha preso parte alla prestigiosa finale A1, categoria Cadetti, svoltasi a Mola di Bari. L’atleta dell’Asd J-Etic di San Severino si era qualificata grazie a un eccezionale quinto posto nella finale A2 di Genova, disputata precedentemente.

In Puglia Serena Filegi Tomè si è classificata nona e ha così raggiunto il ventunesimo posto nella Ranking List nazionale. Ma per il judo settempedano le soddisfazioni non finiscono qui, perché in questo fine settimana l’Asd J-Etic sarà presente alla finale di Coppa Italia Csen con Francesco Sparvoli nella classe Senior, con Letizia Ceci fra le Cadette e con Thiago Serenelli nella categoria degli Esordienti B.

Infine, nel week end del 7 e 8 giugno vivrà un altro appuntamento importante nella finale A1 della Coppa Italia Senior con l’altro atleta di spicco Daniel Ashiku.