Un ottimo Serralta strappa vittoria e passaggio del turno sul campo del Monte San Martino volando così ai quarti di Coppa Marche dove affronterà la Stese, attuale capolista del campionato. I gialloblù giocano una partita gagliarda, coraggiosa e concreta riuscendo, dopo un primo tempo non semplice e chiuso in svantaggio, a capovolgere il risultato grazie agli ottimi Cambriani e Lambertucci (fra gli altri note di merito per Cruciani, Scarpacci e Sparvoli) in una ripresa molto buona e convincente che ha mostrato una squadra con piglio diverso e che ha saputo reagire ottimamente tanto da arrivare ad un successo importante. Da menzionare anche la grande serata del portiere Spadoni autore di alcuni grandi interventi, uno dei quali davvero notevole. Settempedani che, dunque, portano a casa un altro bell’obiettivo che va ad impreziosire ancor di più una prima parte di stagione presso che perfetta e che sembra poter promettere bene per il nuovo anno agonistico che per i gialloblù riprenderà dopo l’Epifania con la sfida casalinga contro il Niccolò Ceselli. Prima del match di Coppa, che ha chiuso di fatto gli impegni del 2023, si è svolta la tradizionale serata conviviale per il Natale. Al castello di Serralta c’è stata una partecipazione totale: dai giocatori della Terza categoria e del calcio a cinque ai dirigenti, dalle autorità ai vari ospiti. Tutti riuniti per scambiarsi gli auguri e per vivere una serata piacevole con tanto di “polentata” preparata dai provetti cuochi del comitato di frazione.

La cronaca

Ultima fatica del 2023 per il Serralta che deve affrontare, orario serale, la lunga trasferta fino a Monte San Martino per disputare il match di ritorno degli ottavi di Coppa Marche. L’avvio di partita sorride ai locali che appaiono più propositivi. Al 27’ Spadoni si esalta con una stupenda parata su tiro di Brasili. Il vantaggio del Monte San Martino arriva poco dopo grazie al rasoterra preciso di Morichetti che trova l’angolino. Dopo l’intervallo c’è in campo un Serralta ben diverso che mette più decisione trovando ritmo e trame di gioco efficaci. Al 7’ il neo entrato Raponi costringe il portiere ad un non facile intervento. Al 17’ il pari è servito. Discesa sulla destra di Sparvoli, cross per la testa di Lambertucci, passaggio a Cambriani bravissimo ad infilare l’estremo avversario. Al 31’ il sorpasso è compiuto. Ennesima fuga di Sparvoli con servizio per Bambozzi che trova il varco giusto per servire capitan Lambertucci che in corsa piazza una perfetta parabola nell’angolo più lontano dando il 2-1 ai suoi. La partita ora diventa una dura lotta con i padroni di casa decisi a tutto per evitare il ko e con il Serralta che regge al meglio ribattendo colpo su colpo. Spadoni diventa protagonista con interventi provvidenziali che servono per mantenere il prezioso vantaggio che durerà anche per tutto il recupero lungo otto minuti. Finisce con il Serralta che festeggia per un’altra bella vittoria e per i quarti di finale conquistati.

Le formazioni

MONTE SAN MARTINO: Antolini, Pietrangeli, Anselmi, Ercoli, Antognozzi, Brasili Francesco, Morichetti, Pompei, Recchioni, Brasili Marco, Marcoaldi. All. Bottoni.

SERRALTA: Spadoni, Sparvoli, Crescenzi, Lambertucci, Angeloni, Cruciani, Lacchè (29’ st Rapaccioni), Scarpacci, Cambriani (37’ st Moretti), Bambozzi, Cappellacci (1’ st Raponi). A disp. Elisei, Magarelli, Magnapane, Fabrizi, Bisonni. All. Masciani

Roberto Pellegrino