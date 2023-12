Come regalo di Natale per la Settempeda c’è Andrea Cartechini. Il giocatore (classe ’96) arriva in maglia biancorossa dopo i primi mesi della stagione trascorsi con la Filottranese (Prima Categoria, girone B) da cui si è svincolato a inizio dicembre: situazione che gli ha permesso di firmare subito con la società settempedana.

Arriva dunque un nuovo centrocampista per mister Ciattaglia e potrebbe essere quella pedina che mancava in organico come caratteristiche e personalità, capace di stazionare davanti alla difesa e abile a giostrare in mezzo al campo.

Queste le caratteristiche principali di Cartechini che in carriera ha avuto anche modo di fare bene in tutte le altre posizioni del centrocampo (ad esempio da trequartista).

Lunghissima la sua militanza nel Corridonia (dal 2012 al 2022 nei tornei di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria) a cui ha fatto seguito l’annata al Trodica (Promozione) e, appunto, a Filottrano.

Un rinforzo di valore e di esperienza dunque per una Settempeda che non lesina sforzi ed impegno extracampo per cercare di migliorare e che dovrà ora fare lo stesso in campo durante questa sosta del torneo per trovare il passo giusto in termini di vittorie, a cominciare dal giorno dell’Epifania quando si riprenderà a giocare con la trasferta di Montecassiano.