Ricostruzione: Comune assume un ingegnere per un anno

Il Comune di San Severino ha indetto una selezione pubblica, per solo colloquio, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e determinato di categoria D e posizione economica D1.

La durata dell’assunzione è per un anno, fino al dicembre 2022, ed è comunque subordinata alle esigenze disciplinate dalla normativa sul terremoto del centro Italia 2016 che potrà disporre anche eventuali proroghe per la gestione commissariale.

È facoltà dell’Amministrazione di procedere ad ulteriori assunzioni ex art. 50 bis dalla graduatoria formata con il presente avviso e di consentirne l’utilizzo agli altri Comuni del cratere sisma del terremoto del centro Italia 2016.

Il candidato dovrà provvedere, qualora iscritto e nel caso di assunzione, alla cancellazione dall’elenco di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016.

Il/la concorrente dovrà essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o ingegneria edile o titolo equipollente.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e debitamente firmata (a pena di esclusione), deve essere compilata secondo lo schema allegato al presente bando ed indirizzata al Comune di San Severino Marche, Ufficio Protocollo, Piazza del Popolo 45, 62027 San Severino Marche (MC) con il seguente oggetto: “SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE EX ART. 50 BIS DL 189/2016”.

Le domande vanno presentate entro il 13 gennaio 2022 in uno dei seguenti modi:

– tramite consegna diretta all’ufficio del Protocollo del Comune di San Severino Marche (che ne rilascerà ricevuta) negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13) opzione consentita solo previo appuntamento causa emergenza Covid19;

– a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. non fa fede il timbro o la data dell’ufficio postale accettante. Le domande inoltrate con questa modalità dovranno quindi pervenire entro e non oltre la scadenza del prescritto termine. L’inoltro a mezzo posta resta ad esclusivo rischio del mittente;

– tramite posta elettronica certificata, in conformità e per quanto stabilito dall’art. 38 del D.P.R.n. 445/2000 e dall’art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” dal D.P.C.M. 6 maggio 2009 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, all’indirizzo: protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it . Si precisa che la mail spedita da una casella non certificata non potrà essere presa in considerazione.