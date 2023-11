Un Serralta a forza nove travolge la formazione di Rosora con un nettissimo ed eloquente 9-2 che non lascia dubbi sul tipo di partita a cui si è assistito al palas Ciarapica. Altri tre punti messi in cascina a confermare un primato solitario meritatissimo per una squadra che viaggia a mille e sta dimostrando qualità tecnico-tattiche e forza del gruppo, cose che stanno facendo la differenza in questo campionato. Match come detto senza storia e fin dall’avvio, dato che in soli otto minuti il Serralta ha messo le cose in chiaro con quattro reti che hanno dato il colpo di grazia ad un rivale incapace di porre resistenza e poi di reagire, a parte i momenti prima dell’intervallo (due reti prima del riposo). Nella ripresa Serralta in totale controllo e partita portata a termine senza patemi. Gialloblù sempre attenti e concentrati che hanno gestito senza rinunciare a colpire tanto da dilagare con altri cinque gol utili a fissare il 9-2 finale. Ottima serata per la squadra e per tutti i componenti della rosa che hanno avuto modo di trovare spazio e alla fine c’è particolare soddisfazione per aver visto andare a bersaglio ben sette giocatori diversi a testimonianza di come il gruppo funzioni e tutti siano inseriti alla perfezione nel gioco. Nel prossimo turno il Serralta dovrà difendere il primato nell’insidiosa trasferta di Castelraimondo, sfida da non sottovalutare per valore dell’avversario (terzo) e perché è un derby a tutti gli effetti.

La cronaca

Angeli di Rosora che arrivano a San Severino da quartultimi e consapevoli di trovare un Serralta gasato per essere capolista solitario e autore di tante prove convincenti. Sulla carta match che pende dalla parte dei gialloblù che in effetti ci mettono pochi minuti per confermare la differenza di qualità con i rivali di serata. Tre giri di lancette e Gustavo porta avanti i suoi sfruttando l’assist di Nardi. Poco dopo Gustavo cerca di ricambiare il favore al compagno che viene anticipato dal difensore Costantini che però mette nella propria porta con una classica autorete. Al 6’ il tris è cosa fatta: gran botta di Liuti che impegna seriamente il portiere che riesce a ribattere con Bonci che si avventa per primo sulla sfera ribadendo con potenza in rete. Il Serralta non si accontenta e al minuto 8 serve il poker: fallo laterale eseguito da Bonci che pesca Liuti che non sbagli a da posizione favorevole. Botta pesante per il morale degli ospiti che stentano a reagire e anzi rischiano ancora. Al 17’ Guilherme è fermato dal portiere Gasparini che poco dopo dice di no anche ad Uncini. Al 22’ Angeli in avanti con gran tiro di Brugiaferri fermato in tuffo da Vignati che si ripete anche sulla punizione di Cerioni. Al 28’ ospiti che trovano la via della rete con un diagonale di Venanzi Giovanni. Angeli che accorciano ancora con Brugiaferri che finalizza un veloce contropiede. Dopo un primo tempo dominato, il Serralta si è distratto pensando all’intervallo e così ha fatto rientrare in partita i rivali, ma in realtà non sarà così. La ripresa infatti dirà tutto il contrario visto che i locali si dimostrano pienamente dentro il match e assai concreti. Pronti via ed è Uncini a fare centro da due passi dopo uno splendido assolo di Bonci (5-2). Vignati chiude su Brugiaferri, quindi dalla parte opposta Gasparini è pronto su Bonci, tiro dopo un grande slalom, e sul doppio tentativo di Nardi e Bonci. Al quarto d’ora è Guilherme a firmare il 6-2 al termine di un’azione personale: partenza da sinistra e sventola in porta. Al 19’ il Serrata si scatena in contropiede con i gemelli Gouveia che orchestrano la manovra fino al tocco ravvicinato da opportunista di Nardi (7-2). Padroni di casa sul velluto e tranquilli, ma non sazi perché nel finale giungono altre due reti a determinare il 9-2. Uncini da solo nella metà campo avversaria non ha problemi a mettere dentro; Pizzichini devia in rete con abilità il tiro di Bonci chiudendo la serata e lo show della propria squadra.

SERRALTA-ANGELI 9-2

Reti: 3’ Gustavo, 4’ Costantini aut., 5’ Bonci, 8’ Liuti, 28’ Venanzi, 30’ Brugiaferri; st 2’ Uncini, 15’ Guilherme, 20’ Nardi, 28’ Uncini, 31’ Pizzichini

SERRALTA: Vignati, Luciano, Dialuce, Bonci, Gustavo, Liuti, Pelagalli, Zagaglia, Guilherme, Nardi, Pizzichini, Uncini. All. Gentilucci

ANGELI ROSORA: Gasparini, Urbani, Beltrani, Lorenzetti Luca, Cerioni, Costantini, Lorenzetti Jonata, Uncini, Venanzi Filippo, Venanzi Giovanni, Bruiaferri, Severini. All. Pierini

Roberto Pellegrino