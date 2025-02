Sabato e domenica la premiazione dei vincitori de “Il Bambinello d’oro”

Sabato 1 marzo (ore 16.30) al cineteatro San Paolo ci sarà la premiazione del concorso “Il Bambinello d’oro”, riproposto quest’anno dal Comitato dedito all’organizzazione del Presepe vivente delle Marche, riprendendo una tradizione iniziata negli anni ’90 dall’associazione Pro Castello.

Lo scopo dell’iniziativa, che verrà ripetuta anche per il prossimo Natale, vuole rendere partecipi i bambini dello spirito natalizio. Vi hanno partecipato gli alunni di prima e seconda della Primaria. Più di 160 le opere pervenute. Alla fine, una commissione tecnica ha individuato una quindicina di lavori meritevoli di essere premiati. Verranno poi consegnati diplomi di partecipazione a tutti gli alunni delle classi partecipanti. A seguire si potrà assistere alla proiezione di un film a sorpresa per bambini.

Domenica 2 marzo, alle ore 15, in Piazza del Popolo, verranno premiati invece i lavori che il “voto popolare” ha giudicato come migliori. I disegni dei bambini, infatti, sono stati esposti nella chiesa di San Lorenzo durante il periodo natalizio, fino allo scorso 2 febbraio, e i visitatori della mostra potevano votare scegliendo l’opera ritenuta migliore. Questa premiazione avverrà in occasione dell’evento “Una piazza in maschera” organizzato dalla Pro loco.

Il tema del concorso era “Il Natale come luogo della famiglia e della pace” e ogni bambino poteva produrre un elaborato grafico affrontando liberamente l’argomento proposto. Le tecniche ammesse erano i colori a pastello, i colori a spirito, le tempere e gli acquerelli.