Il terzo allenamento congiunto con partitella, avversario il Pievebovigliana (2^ Categoria), ha mostrato una Settempeda che sta proseguendo sulla strada delle prove tattiche e si sta testando sula condizione atletica. Spazio per tutti gli elementi della rosa, come si sta vedendo in questo periodo, e buone risposte da parte di tutti i giocatori.

La serata al “Soverchia” ha visto come protagonisti gli attaccanti.

Mattia Cappelletti ha dato ancora risposte positive confermando una discreta condizione e l’ottimo feeling con il gol, doppietta e terzo centro in due partite. Prima volta in gol in maglia biancorossa invece per Emanuele Castellano, il quale ha arrotondato il punteggio che al termine del test è rimasto quello di 3-0 malgrado altre occasioni create dai locali, ma non andate a buon fine anche per gli ottimi interventi del portiere ospite.

Prossimo appuntamento sabato 9 settembre, con primi punti in palio, visto che partirà ufficialmente la stagione con il turno inaugurale di Coppa Marche con la Settempeda impegnata a Tolentino contro la neonata società Elite (ore 15.30, campo sportivo Ciarapica).

Roberto Pellegrino