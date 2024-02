Calcetto: la capolista Serralta rifila un bel 6-1 al Fiuminata

Non accade nulla di significativo nelle prime posizioni della classifica del girone C, a parte il ritorno al successo del Serralta che mantiene così il ruolo di capolista (una lunghezza di vantaggio). Grazie alla netta vittoria (6-1) sul parquet del Ciarapica sul Fiuminata, primo acuto del 2024, i settempedani cancellano il recente ko contro la seconda della classe (Castelraimondo C5) e riprendono il cammino dopo una ripresa agonistica un po’ incerta. Non è stato semplice sbarazzarsi del Fiuminata che, almeno nel primo tempo finito in parità (1-1), ha tenuto testa alla voglia di rivalsa dei gialloblù costringendoli a fare fatica per recuperare lo svantaggio e riportare il match sui giusti binari. Nella seconda parte del confronto, poi, il Serralta si è ritrovato portando la sfida dalla propria parte ed a quel punto non c’è stata storia con i locali che hanno imperversato schiantando i rivali di serata con cinque reti siglate da Bonci e Nardi autentici mattatori della partita con una tripletta a testa. Ritrovati così vittoria, entusiasmo e convinzione il Serralta dovrà confermarsi a breve, anche perché il prossimo impegno è di quelli tosti, visto che arriva la trasferta di Tolentino sul campo delle Cantine Riunite, sfida da sempre molto attesa e sentita. Insomma un derby a tutti gli effetti.

La cronaca

Il Serralta deve rompere il digiuno da vittoria nel nuovo anno e quindi l’obiettivo contro il Fiuminata è sfruttare al massimo il turno casalingo e tornare ad assaporare il gusto del successo. L’avvio di match però non è dei migliori per i locali (la novità è l’ultimo arrivato Matteo Panicari) che sembrano un po’ contratti e così gli ospiti possono prendere coraggio e fiducia facendosi vedere in avanti. La prima vera occasione, dopo 8 minuti, è del Serralta con Pizzichini che colpisce la traversa. Al minuto 11 il Fiuminata va in vantaggio su autorete: clamoroso malinteso fra Vignati e Bonci con palla che, toccata da quest’ultimo, finisce in porta. Al quarto d’ora Nardi avvicina il pareggio ma Donati salva sulla linea, poi al 19’ risponde Fierro che grazia i gialloblù mancando la porta rimasta vuota. Il pareggio giunge al 25’ per merito di Nardi che si accentra da sinistra e poi spara sotto la traversa. Dopo l’intervallo il Serralta appare trasformato. Il vantaggio è cosa fatta al 9’. Bel sinistro di Pellegrini che trova la deviazione del compagno Nardi che manda la sfera nel sacco. In due minuti il Fiuminata è pericoloso: prima con Fierro, altro legno per lui, e poi con Baiocco fermato da un attento Vignati. Al 19’ il punteggio va sul 3-1 con la terza firma di serata di Nardi. Gli ospiti si innervosiscono e perdono un uomo per espulsione(proteste). Con la superiorità numerica il Serralta ha la strada spianata e gioco facile. Nel finale si scatena Bonci con una tripletta. Primo gol che vale il 4-1, poi al 26’ doppietta personale dopo dribbling e potente destro che fa secco Paris, infine il definitivo 6-1 al 28’ che sancisce il rotondo risultato finale.

Formazioni

SERRALTA: Vignati, Luciano, Dialuce, Paciaroni, Bonci, Gustavo, Panicari, Pellegrini, Zagaglia, Guilherme, Nardi, Pizzichini. All. Gentilucci

FIUMINATA: Paris, Cinquegrano, Angelini, Donati, Gagliardi, Baiocco Andrea, Baiocco Emanuele, Barbieri, Fierro, Galvagno, Feth. All. Monteneri

Roberto Pellegrino