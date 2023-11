Dopo l’inaugurazione della mostra “Oggetti, riti, rituali. Morire a Septempeda tra il I e il III d.C.”, che sarà visitabile fino al 28 gennaio nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (dal martedì al venerdì su prenotazione, lunedì chiuso), il museo archeologico “Moretti” al Castello al monte ospiterà un ciclo di eventi pensato come attività complementari all’esposizione.

Ad aprire le conferenze sarà il professor Frank Vermeulen, domenica 19 novembre, alle ore 17, parlando delle “Recenti ricerche sull’urbanistica romana di Septempeda”.

L’intervento del professor Vermeulen costituirà un’opportunità per approfondire la conoscenza sulla città di Septempeda e sulle sue caratteristiche urbanistiche durante il periodo romano. L’iniziativa è aperta al pubblico ed è destinata non solo agli esperti di archeologia, ma anche a tutti coloro che sono interessati a scoprire di più sulla ricca eredità storica del nostro territorio.

Docente di Archeologia romana e Metodologia archeologica alla Ghent University, in Belgio, il professor Vermeulen è internazionalmente riconosciuto per la sua attività di ricerca nell’ambito dell’archeologia del Mediterraneo e, in particolare, dell’Adriatico. Il professor Vermeulen è inoltre un punto di riferimento anche per le metodologie innovative di analisi e ricostruzione dei paesaggi antichi, tra cui le tecniche di indagine non invasiva più all’avanguardia.

Il ciclo di incontri è promosso dal Comune e dalla Rete museale dell’Alta valle del Potenza. Per ulteriori informazioni si può contattare la segreteria dell’ufficio Cultura del Comune al numero di telefono 0733641309.