Domenica 12 novembre si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo parroco di san Lorenzo in Doliolo, padre Luciano Genga, dell’ordine dei Frati minori. Circa 400 persone hanno riempito la chiesa, tante provenienti da Treia, per partecipare alla celebrazione presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli (in sostituzione dell’arcivescovo Massara assente per motivi di salute).

Molti ormai conoscono la sua storia.

Da vigile del fuoco ha lasciato la vita secolare, all’età di 36 anni, per rispondere alla sua vocazione. Si è formato con i frati minori e dopo la sua ordinazione sacerdotale ha svolto il proprio incarico, per 15 anni, al santuario del Santissimo Crocifisso di Treia.

Ora a San Severino avrà un compito impegnativo. Oltre ad avere la custodia del santuario di san Pacifico, dovrà guidare la comunità parrocchiale di san Lorenzo, rimasta per un lungo tempo senza una guida. Inoltre dovrà seguire, a livello cittadino, anche la pastorale delle famiglie e la pastorale dei giovani.

Per affrontare questi grossi impegni padre Luciano ha chiesto la collaborazione ai gruppi di laici che seguivano già i vari settori, per un lavoro di squadra e un aiuto reciproco.

Tra i vari progetti da mettere in cantiere, padre Luciano ha già proposto alla dirigente dell’istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, Catia Scattolini, ricorrendo l’ottavo centenario del presepe di Greccio, di far realizzare agli alunni dei presepi da esporre prima a scuola e poi, durante le feste natalizie, nella chiesa di san Lorenzo.

A fine dicembre verranno organizzati dei tornei di calcetto e pallavolo rivolti ai giovani, a partire dai 16 anni di età.

La redazione del Settempedano esprime un caloroso benvenuto a padre Luciano e formula i migliori auguri di buon lavoro.

Fiorino Luciani