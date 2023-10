Arriva la prima vittoria in campionato e in casa per il Serralta che travolge con un roboante 6-2 il malcapitato Falerone riscattando il ko precedente e muovendo così la classifica. Goleada gialloblù che ha avuto diversi protagonisti in una serata perfetta, anche se iniziata non bene con il vantaggio ospite, ma poi proseguita sul velluto grazie alla ottima prova collettiva dei ragazzi di casa che non hanno avuto difficoltà a conquistare i tre punti segnando con regolarità e in vari modi fino a chiudere con il tennistico punteggio finale. Fin dal fischio di inizio sin intuisce come i padroni di casa abbiano avuto l’approccio giusto e come siano concentrati ed intenzionati a fare la partita. Al 16’ Vissani riesce a farsi largo in area, ma il suo diagonale è fuori misura. Poco dopo ci prova dal limite Rapaccioni con tiro a lato. Al 20’ a sorpresa è il Falerone a portarsi in vantaggio: punizione da distanza notevole eseguita da Iacoponi con Cingolani ben appostato ed in grado di intervenire agevolmente ed invece il portiere del Serralta si lascia sorprendere e superare dal pallone che rotola dentro. La reazione dei locali è affidata a Vissani, sempre attivo e pericoloso, che prima spara sopra la traversa, poi mette un bel pallone in area dove nessuno dei suoi compagni è pronto alla deviazione. Il sospirato e meritato pareggio dei gialloblù giunge al minuto 33: iniziativa sulla sinistra di Lacchè che mette una palla comoda per Cappellacci che da due passi si coordina bene e tocca in porta. Spinti dall’entusiasmo i ragazzi di Masciani spingono per sfruttare il momento favorevole e al 40’ operano il sorpasso: Sparvoli scende a destra e crossa teso verso il primo palo con il portiere fermano che interviene in maniera goffa facendosi superare dalla palla che gli passa praticamente sotto le gambe. Cruciani al 43’ fa le prove generali con un tiro dal limite, poi sessanta secondi dopo trova il gol staccando perfettamente in mezzo alla mischia e schiacciando di testa a fil di palo sugli sviluppi di un corner. Serralta al riposo nella maniera migliore con un doppio vantaggio (3-1) che ci sta tutto. Anche la ripresa parla gialloblù tanto che dopo soli tre minuti arriva il poker firmato da Raponi (entrato al posto di Rocci così come Bambozzi per Cappellacci) che trova una conclusione perfetta su invito di Vissani che entra sotto l’incrocio dei pali. All’11’ Vissani da sotto misura alza troppo la mira, poi diventa uomo assist per Bambozzi che non trova lo specchio della porta. Al 20’ ecco il meritato premio per Vissani, uno dei migliori, che trova la finalizzazione per arrotondare sul 5-1. Match in pratica finito, con il Serralta in controllo e gestione che non corre eccessivi rischi, anche se al 37’ si fa sorprendere consentendo al Falerone di accorciare con Marzialetti. Nel finale però c’è tempo e modo di vedere il sesto centro gialloblù, ultimo di serata, per merito di Bambozzi che effettua un bel gesto tecnico sotto forma di tiro con parabola a scavalcare l’estremo avversario.

SERRALTA: Cingolani, Sparvoli, Rapaccioni, Lambertucci (40’st Baruni), Angeloni (25’st Crescenzi), Cruciani, Lacchè, Rocci (1’st Raponi), Vissani, Cappellacci (1’st Bambozzi), Sfrappini (20’st Paciaroni). All. Masciani.

r.p.