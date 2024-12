I 30 di “S.S. Marche Casa”, Remo Grenga: “Un lavoro di squadra per la comunità”

Sabato 21 dicembre si è svolta la cerimonia per i 30 anni di attività dell’agenzia immobiliare “S.S. Marche Casa”, diretta da Remo Grenga che l’ha fondata a suo tempo assieme al fratello Enrico.

L’evento, che ha avuto luogo presso la sede dell’agenzia in via Ercole Rosa al civico numero 12, ha visto la partecipazione di numerosi clienti, amici e collaboratori che hanno contribuito al successo della realtà imprenditoriale locale dal 1994 a oggi.

Durante la cerimonia è intervenuto il sindaco Rosa Piermattei, che ha voluto congratularsi personalmente con il team di “S.S. Marche Casa” per il traguardo raggiunto sottolineando che “il traguardo dei 30 anni rappresenta un risultato straordinario, frutto di impegno, passione e dedizione”.

Poi ha aggiunto che “S.S. Marche Casa non è solo un’agenzia immobiliare, ma un punto di riferimento per la nostra comunità”.

Infine gli auguri: “A nome dell’intera città, voglio esprimere un sentito ringraziamento per il vostro contributo e augurarvi un futuro ricco di ulteriori successi”.

La festa, alla quale hanno preso parte anche il vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, il consigliere provinciale Tiziana Gazzellini, l’assessore comunale alle Attività produttive, Paolo Paoloni, e il parroco di San Lorenzo in Doliolo e custode del santuario di San Pacifico, fra Luciano Genga, è stata arricchita da un momento conviviale, durante il quale i partecipanti hanno potuto brindare insieme per celebrare il cammino percorso.

Remo Grenga, da parte sua, ha voluto ringraziare tutti i presenti: “Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza la fiducia e l’affetto della nostra clientela e senza il lavoro di squadra che ogni giorno ci consente di raggiungere nuovi obiettivi. Guardiamo al futuro con entusiasmo e con il desiderio di continuare a essere al servizio di questa meravigliosa comunità”.