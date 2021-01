“Bambin Gesù”: i liceali incontrano Grittini, fotografo e amico della poetessa Alda Merini

Venerdì 8 gennaio gli studenti del triennio del Liceo “Bambin Gesù” di San Severino hanno incontrato, via Meet, Giuliano Grittini, artista e fotografo italiano fortemente legato alla poetessa Alda Merini, da lui più volte fotografata lungo il corso della vita. I ragazzi sono stati catturati dall’incontro, ascoltando l’esperienza di Grittini: il suo mestiere, il suo percorso nell’arte e nella fotografia, la potente amicizia con Alda Merini, mostrando anche video di lei e delle sue opere.

Molto particolare è il racconto della storia che c’è dietro alla famosa foto di Alda Merini nuda. Questa fotografia è nata come forma di protesta da parte della poetessa: quando una sua amica fu uccisa dal marito geloso, lei chiamò Grittini per farsi fotografare nuda, come presa di posizione contro la violenza (siamo nel 1999). Questa foto fece così tanto scalpore che venne selezionata per essere esposta alla Biennale di Venezia.

I ragazzi hanno poi interagito con domande del tipo: come fa un artista a vivere d’arte? Come si inizia una professione artistica? Grittini ha ascoltato i giovani e li ha spronati a seguire loro stessi, i loro gusti nella scelta del mestiere da fare da grandi, e di perseverare nelle loro decisioni.