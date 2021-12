Serralta ne fa 6 all’ultima della classe: in gol pure il portiere Jimmy Baruni

Fa un passetto in avanti in classifica il Serralta che passa largamente e senza problemi sul campo dell’ultima della classe dimostrando sicurezza e concentrazione. Dimenticata in fretta la delusione per la mancata finale di Coppa, la formazione gialloblù ha sfruttato al meglio il turno favorevole che consentiva, almeno sulla carta, un pronto riscatto e la possibilità di fare punti e di rafforzare il morale. Cosa puntualmente avvenuta grazie ad una prova perfetta, senza distrazioni e ricca di bel gioco e di tanta concretezza sotto porta ed ecco spiegato il tennistico 6-0 con cui si è chiuso un match mai in discussione e totalmente nelle mani della squadra di Daniele Rocci. Molto bene e in serata di vena tutti i protagonisti in maglia gialloblu a cominciare dai cinque marcatori fra i quali spiccano Leonardo Cappellacci, altra doppietta in pochi giorni dopo quella al Matelica in Coppa, e Jimmy Baruni, primo gol in assoluto e maggior merito perché è un portiere di ruolo e fa il preparatore dei numeri uno della squadra. Prima della sosta resta da disputare solo una partita e per il Serralta ci sarà il probante test casalingo contro la capolista Promos (venerdì 17 dicembre ore 21).

La cronaca

Cerca riscatto il Serralta nella trasferta di Civitanova Marche che offre la sfida contro l’ultima della classe e, quindi, la possibilità di poter tornare al successo e di fare tre punti importanti per classifica e morale. L’inizio è positivo e quello sperato, visto che dopo soli tre minuti il match si sblocca. Respinta della difesa che poi si trasforma in cross verso il secondo palo dove c’è pronto Prenga che spinge in porta. Si mette in mostra anche Spadoni con una bella uscita ad anticipare due avversari e per il portiere ospite sarà in pratica l’unico intervento della serata. Il Serralta ha gioco facile sia per il repentino vantaggio sia per una chiara superiorità tecnica e di gioco. Il raddoppio, a metà tempo, è splendido. Azione tutta di prima che coinvolge Ciccotti, Pelagalli, Moretti e Cappellacci con quest’ultimo che serve Moretti che infila rasoterra. Prima dell’intervallo un colpo di testa di ciccotti sembra vincente perché la palla, tolta dalla porta dal portiere, sembra già entrata ma per l’arbitro non è così e si gioca. Come nel primo tempo anche il terzo minuto del secondo premia il Serralta che cala il poker con Cappellacci che sfrutta al meglio un pallone lanciato lungo. Un rinvio di Spadoni, invece, diventa un assist per Pelagalli che salta un difensore, elude il portiere in uscita e deposita nella porta vuota. Siamo 4-0 e per i gialloblù è tutto facile e in discesa. Il dominio è totale e il finale consente di arrotondare il punteggio. Cappellacci fa doppietta con un colpo di testa da pochi passi su cross preciso di Bonifazi. Infine c’è gloria per Jimmy Baruni che, entrato da poco, realizza un gran bel gol. Angolo battuto dal fratello Roland, sponda di testa di Lambertucci verso il dischetto e stupenda girata al volo di destro di Baruni che trova il varco giusto fra le gambe degli avversari. 6-0 conclusivo e festa Serralta.

FORMAZIONE: Spadoni, Ciccotti, Baruni Roland, Vissani, Saperdi (10’ st Compagnucci), Bonifazi, Prenga (15’ st Cambriani), Lambertucci, Cappellacci (43’ st Baruni Jimmy), Pelagalli (20’ st Cruciani), Moretti (35’ st Magarelli). A disp. Cardorani, Panzarani. All. Rocci.

Roberto Pellegrino