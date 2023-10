Domenica 8 ottobre, nel monastero di San Silvestro a Fabriano, il settempedano Dom Marco Messi – con la professione solenne – è entrato a far parte dei monaci benedettini silvestrini, sposando così definitivamente la vita consacrata monastica dopo un cammino di fede sostenuto dalla preghiera e da anni di studio.

Alla cerimonia religiosa, nello splendido eremo costruito sul Monte Fano, hanno partecipato i genitori di Marco, Anna e Franco Messi, molto conosciuti a San Severino, assieme agli amici di sempre, che non sono voluti mancare a questo importantissimo momento della vita del loro compagno di gioventù.

E’ stata una celebrazione emozionante, seguita poi da un pranzo in monastero assieme agli altri membri della comunità monastica fabrianese.

La Congregazione Silvestrina dell’Ordine di San Benedetto è sorta nelle Marche nel secolo XIII per opera di San Silvestro da Osimo. Fino alla metà del secolo XIX ha avuto una limitata diffusione territoriale: Marche, Umbria, Lazio, Toscana e Abruzzo. Nel 1845 la Congregazione ha fondato una missione in Sri Lanka, iniziando un processo di espansione all’estero, che l’ha portata ad acquisire un volto internazionale. Oggi, infatti, è presente negli Stati Uniti d’America (dal 1910), in Australia (dal 1949), in India (dal 1962), nelle Filippine (dal 1999) e nella Repubblica Democratica del Congo (dal 2006).