In attesa della sfida di campionato contro il Camerino (sabato prossimo, ore 15.30), una sorta di derby molto sentito e particolarmente atteso, per la Settempeda c’è l’impegno infrasettimanale di Coppa Marche. Mercoledì 11 ottobre, infatti, il “Soverchia” accenderà le luci per ospitare il match tra i locali ed il Caldarola, valido come terzo e ultimo turno del girone 10. In palio, dunque, il passaggio del turno con una classifica che vede l’Elite Tolentino a quota due punti (già disputate le due gare previste), Settempeda e Caldarola appaiate ad un punto; perciò chi vince fra le due lo scontro diretto (fischio di inizio ore 20.30) otterrà la qualificazione alla seconda fase. Occasione importante per i biancorossi di Ferranti che avranno la possibilità di scendere subito in campo dopo il ko con il Porto Recanati e potranno, quindi, cercare un pronto riscatto provando ad ottenere una vittoria che sarebbe il propellente migliore per arrivare al match contro il Camerino con il morale alto e con la “testa” giusta. La gara sarà utile per far ruotare tutto il gruppo e così potranno andare in campo quei giocatori, fra questi alcuni dei giovani presenti in rosa, che fino ad ora hanno giocato di meno oltre a coloro che necessitano di “minutaggio”.

r.p.