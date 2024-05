1° Maggio: ad Andrea Mosca la Stella al merito e il titolo di Maestro del lavoro

Il settempedano Andrea Mosca, in occasione della Festa del lavoro del 1° Maggio, ha ricevuto la decorazione della Stella al merito e il titolo di Maestro del lavoro. Gli sono stati assegnati con decreto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’onorificenza quest’anno è stata consegnata a lui e ad altri 28 marchigiani nel corso di una cerimonia svoltasi all’auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, presenti le massima autorità regionali.

Andrea, responsabile tecnico commerciale per l’edilizia, è impiegato da ben 37 anni nell’azienda di San Severino “Simeg Marmi Srl”. E’ un Technical manager con più di 2 decadi di esperienza nella gestione del progetto a 360°, dalla fase gestione del cliente fino alla realizzazione esecutiva del prodotto finale. Tant’è che al suo attivo ha più di 300 progetti nel campo dell’edilizia pubblica e privata, avendone curato nel dettaglio le fasi di rilievo in cantiere in Italia e all’estero, la preventivazione e la consulenza tecnica dei materiali, oltre allo sviluppo esecutivo dei progetti per la messa in produzione dei manufatti.

Preciso e puntuale sia nel lavoro sia nella sua grande passione: la cucina.

“La mia dedizione al lavoro – racconta Andrea – si affianca alla mia capacità di emozionarmi per ogni nuovo progetto, che rappresenta per me un’occasione di crescita personale e professionale”.

L’onorificenza a lui assegnata, come noto, va a chi si è particolarmente distinto durante il proprio percorso lavorativo per perizia, laborariosità, buona condotta morale e a chi ha contributo a rinnovare e migliorare i processi aziendali e le misure di sicurezza, oltre a chi si è prodigato per istruire e preparare le nuove generazioni all’attività professionale.

Andrea Mosca ha ritirato la Stella al merito del lavoro accompagnato dall’imprenditore settempedano Oliviero Rotini, titolare della “Simeg Marmi Srl”, e dal vice sindaco di San Severino, Vanna Bianconi.