Settempeda chiude con un ko, ora le gare per il titolo regionale. Nando Ciavaroli ai saluti da… “guardalinee”

La Settempeda chiude il campionato sul campo della Pinturetta dove arriva la quinta sconfitta stagionale. Le maggiori motivazioni dei rossoblù di casa hanno avuto la meglio su quelle degli ospiti che hanno giocato una onesta partita, ma si sono arresi a un rivale che non poteva sbagliare un match di vitale importanza. Pratica che viene chiusa dai rossoblù di casa già nel primo tempo quando nel giro di sette minuti (dal 21 al 28 minuto) arriva l’uno-due che indirizza il match e garantisce il bottino pieno.

Per la Settempeda, schierata da mister Ciattaglia con un undici fortemente rinnovato, ci si poteva attendere qualche difficoltà nel trovare intesa e misure ed in effetti, specie nel primo tempo, così è stato. Tuttavia l’impegno non è mancato, così come qualche occasione, soprattutto in una ripresa migliore e più propositiva. La Pinturetta – come detto – riesce a far sua una gara molto importante con un avvio deciso per poi gestire nella seconda frazione fino ad arrivare al positivo epilogo.

Ora per i rivieraschi arriva una sfida che vale una stagione intera contro la Cingolana.

Anche i biancorossi da parte loro saranno chiamati a tornare in campo per la semifinale per il titolo regionale contro l’Azzurra San Benedetto, vincitrice del girone D (sede dell’incontro da decidere tramite sorteggio ed eventuale finale contro la vincente della sfida tra Lunano e Sassoferrato).

A margine del match merita una citazione Nando Ciavaroli, il decano dei dirigenti della Settempeda, che dopo tanti anni di carriera da guardalinee oggi ha fatto l’ultima presenza dato che dalla prossima stagione dovrà lasciare la bandierina per dedicarsi ad altri compiti visto che in Promozione è prevista la terna arbitrale.

La cronaca

Chiudono in trasferta contro la Pinturetta i biancorossi che archiviano l’eccellente cammino in stagione conclusasi con il titolo e il salto di categoria sul campo dei rossoblù rivieraschi chiamati a raccogliere punti per evitare la retrocessione diretta e puntare alla salvezza attraverso i playout.

I locali, guidati dall’esperto Conte, sono con la miglior formazione, mentre gli ospiti di capitan Gianfelici, ormai senza obiettivi importanti e con il pensiero alla fase per il titolo regionale, vanno in campo con un undici composto da alcuni titolari e tanti giovani. Gega in difesa, Lazzari e Codoni esterni, Sigismondi (molto bene il classe 2006), Ronci e Copani a centrocampo.

Queste la novità principali.

Avvio come previsto di marca locale. Al 12’ Pacini conclude da dentro l’area con palla sul palo esterno e poi sul fondo. Al 16’ risposta della Settempeda affidata a Silla che conclude a giro ma centrale per la facile presa di Giacomelli. Al 21’ Pinturetta avanti: lancio in verticale per Pacini con prima conclusione respinta da Scattolini, pallone ancora buono per lo stesso Pacini che non sbaglia. Il raddoppio è cosa fatta dopo sette minuti: Pacini allarga verso sinistra per Conte che converge e calcia rasoterra sotto porta dove c’è Nepa che spinge dentro comodamente. Al 34’ Cappelletti fa partire un bel destro dalla distanza che chiama alla deviazione in tuffo Giacomelli; dall’angolo seguente spunta dalla mischia Codoni che manda il sinistro di poco sul fondo. Al 40’ gran conclusione dalla distanza di Ronci che, deviata, scende verso la porta sfiorando la traversa e dando l’illusione del gol. Il secondo tempo si apre all’insegna della Settempeda (subito dentro Bartoloni, fra i pali, e Farroni e poi in rapida successione Wali, Francesco Sfrappini e Eclizietta) con un altro bel tiro di Ronci respinto con i pugni da Giacomelli. Il neo entrato Francesco Sfrappini sguscia sul fondo e dopo aver saltato un paio di avversari viene fermato dal portiere in uscita. Ancora il giovane Sfrappini (ottimo ingresso del 2006) in evidenza con un tentativo di deviazione al volo che non riesce dopo affondo e tiro cross di Farroni. Prima azione della Pinturetta al 21’ con tiro in corsa di Di Girolamo respinto con il corpo da Bartoloni poi destro di Postacchini alto. Ci prova Silla con un rasoterra fermato da Giacomelli e poi Farroni con un destro deviato in angolo. Nei restanti minuti non accade praticamente nulla ed il match giunge al termine con il successo della Pinturetta che disputerà lo spareggio per restare in Prima Categoria.

Il tabellino

PINTURETTA-SETTEMPEDA 2-0

MARCATORI: 21’ Pacini, 28’ Nepa

PINTURETTA: Giacomelli, Nepa, Dragjoshi Ernest, Vergari(70’ Gismondi), Marcantoni, Verdecchia, Raffaeli, Bibini, Pacini(57’ Di Girolamo), Conte, Postacchini. A disp. Paniccià, Carini, Sardini, Carnevale, Dragjoshi Avelino, Campanari, Sbaffone. All. Bagalini

SETTEMPEDA: Scattolini (46’ Bartoloni), Mulinari, Codoni (46’ Farroni), Sigismondi, Gianfelici, Gega (50’ Sfrappini Francesco), Lazzari, Silla, Cappelletti, Ronci (57’ Eclizietta), Copani (52’ Wali). A disp. Cartechini, Tacconi, Quadrini, Sfrappini Alessandro. All. Ciattaglia

ARBITRO: Cerolini di Macerata

NOTE: recupero pt 2’, st 3’

Roberto Pellegrino