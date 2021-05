“Introspezioni”: è la mostra degli studenti dell’Accademia

Giovedì 6 maggio, alle ore 17, è stata inaugurata a Macerata, negli spazi GABA.MC Young, la mostra “Introspezioni” degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Una piccola, ma importante ripresa nel mondo della cultura e dell’arte per il nostro territorio, bloccato da più di un anno a causa del Covid-19. I lavori saranno esposti fino al 19 maggio 2021. La mostra è curata dal professor Paolo Gobbi di San Severino e dai docenti Andrea Chiesi, Federica Giulianini e Marina Mentoni.

Di seguito, la nota della professoressa Marina Mentoni sul significato dell’evento.

Le opere esposte sono la testimonianza, seppur parziale, di quanto realizzato dagli studenti della Scuola di Pittura (Triennio) e di Pittura del Contemporaneo (Biennio) nel secondo semestre dell’anno accademico 2019/20 e dell’attuale. Un lungo periodo durante il quale, nonostante l’emergenza Covid-19 e tutte le limitazioni necessarie da essa scaturite, le attività didattiche, prevalentemente online, e quando possibile in presenza, si sono svolte con un nuovo coinvolgimento scandito dall’imperativo, costante e condiviso, di vivere questa emergenza in modo produttivo ed efficace. Dipinti di interni, oggetti d’affezione, vedute dalla finestra, paesaggi, ritratti e autoritratti, erbari, libri d’artista, figurazioni simboliche e astratte parlano, con il linguaggio della pittura e del disegno, dello stato d’animo di questi lunghi mesi di chiusure e restrizioni durante i quali lo spazio domestico, l’ambiente naturale, il vissuto personale si connotano come “luoghi” di indagine che spingono lo sguardo dentro di sé per dare voce alla propria creatività, al proprio immaginario. Contesti visivi variamente articolati che esprimono il senso di disagio, di mancanza, ma che trasmettono anche la forza di guardare oltre affidandosi alla capacità rigenerativa dell’arte. Piccoli e grandi formati compongono, così, una ricca miscellanea di segni, colori e forme, presentano la narrazione di un tempo particolare, sospeso, spesso doloroso, che stimola riflessioni sui grandi temi dell’esistenza, sul rapporto dell’uomo con la natura, sul desiderio di armonia.

Marina Mentoni

La mostra a Macerata



Studenti partecipanti: Rebecca Antonozzi, Roberto Carboni, Gaia Rosita Cecere, Alessia Corsalini, Stefano Dania, Allegra Donati, Luna Hoei Cini, Yan Huang, Mirjana Milenkoska, Francesco Moriconi, Sofia Paci, Maria Teresa Poloni, Salvatore Ramaglia, Antonella Soldovieri, Goliardo Sterlacchini, Giacomo Vitturini, Chan Yang.

Informazioni:

GABA.MC Young, via Antonio Gramsci 55, Macerata; 6 – 19 maggio 2021. La prenotazione è sempre necessaria: scrivere a gabayoung@abamc.it per prenotare la visita (per singoli o gruppi, fino a max. 8 persone). La galleria è aperta nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 18.