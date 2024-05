Palazzo Gentili: nozze d’oro per Luana e Giovanni Ciriaci

Cinquant’anni fa per il giorno del suo matrimonio la sposa scelse il mughetto come fiore di nozze.

Era il 1° maggio del 1974.

A distanza di mezzo secolo, per rinnovare le promesse di quel fatidico “sì”, è stato proprio il mughetto a rendere ancor più suggestiva l’atmosfera, già di per sé unica, di Palazzo Gentili dove Luana Valentini e Giovanni Ciriaci hanno festeggiato il loro anniversario assieme a familiari, parenti e amici.

Mercoledì scorso, 1° maggio, hanno ricordato lo “sposalizio” che celebrarono nella chiesa di Frontale dopo essere stati fidanzati fin da giovanissimi.

Regalare mughetti il primo maggio era una tradizione: oggi purtroppo l’abbiamo persa quasi del tutto, ma essa ha radici molto antiche. Risale addirittura al 1561, quando re Carlo IX introdusse la consuetudine di regalare un rametto di mughetto come segno di buon auspicio.

Luana e Giovanni Ciriaci, così, l’hanno voluta richiamare alla memoria per la loro festa che è stata… doppia! E sì, perché oltre ai 50 anni di nozze, hanno ricordato con un brindisi anche i 500 anni di Palazzo Gentili, splendido monumento architettonico al centro della nostra straordinaria Piazza del Popolo. Pure questo un altro traguardo di prestigio per la famiglia Ciriaci che ne è proprietaria e lo gestisce per un’ospitalità di riguardo.