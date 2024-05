Cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Franco Bonci: domenica la messa di suffragio

E’ già trascorsa una settimana da quando è venuto a mancare all’affetto dei propri cari l’imprenditore Franco Bonci, uno dei fratelli che hanno fatto nascere una delle realtà produttive più importanti del tessuto economico settempedano.

Aveva 75 anni, lascia la moglie Simonetta, i figli Massimo e Melania, la nipote Gioia e gli altri congiunti di una famiglia molto nota e benvoluta a San Severino.

Franco era un uomo riservato, ma al tempo stesso simpatico e cordiale. Oltre alla sua attività nel settore del riscaldamento per la casa, poteva vantare una grande fede. Era particolarmente devoto a San Pacifico. Tanto che qualche anno fa ebbe l’idea di far realizzare delle statuine raffiguranti proprio il santo nostro compatrono per farne dono agli amici e a tanti concittadini con i quali condivideva la stessa spiritualità.

Da quando era in pensione, avendo più tempo libero, Franco amava recarsi spesso al santuario per raccogliersi in preghiera e meditazione, recitava il rosario con gli altri fedeli e gli piaceva cantare. Infatti, il canto era assieme alla fotografia una delle sue più belle passioni.

Molti gli attestati di affetto e stima giunti in questi giorni ai familiari. I funerali, celebrati da padre Florenten e padre Luciano nella chiesa di Taccoli, sono stati molto partecipati: tanti gli amici che si sono stretti, commossi, attorno alla moglie e ai figli.

Domenica 5 maggio, alle ore 19, nella stessa chiesa di Taccoli verrà celebrata la messa di suffragio.