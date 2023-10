Esordio di campionato positivo per il Serralta calcio a cinque che si impone con autorità, nettamente e con una bella prova sul campo del Cus Camerino. Dopo le buone impressioni suscitate nella sfida di Coppa, i gialloblù di mister Gentilucci si confermano in questa prima giornata violando con un eloquente 4-0 il palas camerte contro la squadra allenata dall’ex Falsetti. Match indirizzato subito dalla propria parte da un Serralta deciso e convinto fin dal fischio d’avvio con un uno-due che di fatto può essere considerato decisivo per l’epilogo favorevole. I settempedani poi arrotondano portando a tre le reti di differenza prima del riposo. Ripresa di controllo e gestione del netto vantaggio senza correre rischi e con personalità per i gialloblù che calano il poker nel finale per il definitivo punteggio che dà una vittoria beneaugurante per il prosieguo della stagione che vedrà il Serralta giocare la prima in casa venerdì 6 ottobre (ore 22) contro il Castelraimondo per un interessante derby.

La cronaca

Prende il via il campionato di calcio a cinque (serie D) per il Serralta che comincia in trasferta in quel di Camerino. Partita sentita e attesa che però parte al meglio per i gialloblù che mettono subito in chiaro le loro intenzioni con una partenza convincente e che sorprende i locali che vanno in difficoltà. Bonci sfiora il palo quindi ci prova Nardi che impegna Mandara ad un grande intervento. Al 6’ però il portiere camerte si arrende allo stesso Nardi che segna con un preciso diagonale. Stessa sorte tocca a Mandara qualche minuto dopo su stoccata di capitan Pellegrini che vale il 2-0 (prima ci avevano riprovato Bonci e Nardi fermati dall’estremo di casa). Al 13’ entrano in scena i fratelli Gouveia che fanno fare gli straordinari a Mandara protagonista della serata per il Cus. Il Serralta gioca sul velluto e con facilità senza rischiare nulla. Al 24’ ecco il tris: percussione centrale di Bonci che viene stoppata da Mandara poi il giocatore ospite riprende il pallone e lo scaraventa in porta. Dopo 26 minuti dà segnali di vita il Camerino che chiama Vignati alla parata per poi ripetersi prima del riposo. Mobili e Giostra cercano di superare Vignati in avvio di ripresa ma non ci riescono. Nardi replica con Mandara che devia. Il camerino cerca di spingere, ma Il Serralta è attento e rischia quasi niente. Al 16’ Uncini calcia alto mentre al minuto 22 lo stesso Uncini trova l’assist per Nardi che firma il quarto gol settempedano. Prima del fischio finale ancora Nardi alla conclusione con Mandara che risponde presente. E’ l’ultima azione del match che premia i gialloblù che portano a casa il primo risultato positivo della stagione.

Le formazioni

CUS CAMERINO: Cerasa, Mandara, Della Mora, Ciavattini, Pucci, Caramanti, Giostra, Mobili, Ciaffoni, Lezzi, Santucci, Vingione. All. Falsetti

SERRALTA: Verzola, Vignati, Bonci, Gouveia Gustavo, Liuti, Pellegrini, Zagaglia, Gouveia Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini, Uncini. All. Gentilucci

