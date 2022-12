Dopo l’apertura di alcuni corsi e laboratori dedicati alla musica e al canto, l’Associazione “Virgilio Puccitelli” di San Severino rilancia con un nuovo progetto dedicato ai giovani tra i 14 e i 35 anni.

Un concorso per giovani cantanti e poeti, istituito e organizzato con il contributo della Regione e del Comune, intitolato “PoetiCanto festival”.

«L’idea di questa prima edizione è nata dalla volontà dell’Associazione di valorizzare i giovani talenti locali diffondendo l’espressione artistico-musicale e letteraria tra le nuove generazioni», spiega il presidente Riccardo Brandi: «Mettendo al centro delle proposte canore e poetiche le attuali tematiche sociali, vogliamo incoraggiare la fruizione e la condivisione della musica e della poesia, per favorire nei giovani un processo di maturazione culturale e scoperta della propria identità artistica».

Una rassegna che vanta già diverse collaborazioni attive anche con le realtà associative del territorio, un’unione nata per incoraggiare le giovani risorse emergenti a sostenere, attraverso anche occasioni per misurarsi fra loro, il proprio talento facendosi conoscere ed apprezzare dal pubblico.

Le iscrizioni per la selezione dei partecipanti sono aperte già da diversi giorni e termineranno, salvo proroghe, domenica 18 dicembre alle ore 23.59.

Potranno iscriversi tutti gli interessati di età compresa fra i 14 e i 35 anni sottoscrivendo l’apposita domanda online pubblicata sul sito dell’Associazione.

All’indirizzo www.puccitelli.altervista.org/poeticanto, nonché sui profili social dell’Associazione (@ass.puccitelli, Facebook-Instagram-TikTok), sono disponibili tutte le informazioni utili, dal regolamento alle modulistiche.

Ogni partecipante, sulla base della categoria scelta, dovrà presentare un brano musicale per la categoria “Giovani cantanti” o una propria poesia per i “Giovani poeti”. Una commissione decreterà i candidati che verranno poi ammessi alle semifinali e alla finale, tre serate dal vivo che si terranno al Feronia. Premio per le categorie, due importanti borse di studio per i primi classificati.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email segreteria.puccitelli@gmail.com.