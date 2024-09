“Semi di abilità”: giovani con autismo in un’azienda agricola fanno conserve col raccolto dell’orto

Uno straordinario percorso di inclusione e crescita per i giovani con autismo. Si è chiuso presso l’azienda agricola Si.Gi di Macerata il progetto “Semi di abilità”, un campus di formazione dedicato a giovani ragazze e ragazzi con autismo, residenti nei cinque Ambiti territoriali sociali della provincia di Macerata.

Il campus, progettato e coordinato da Cooss Marche Onlus in collaborazione con l’azienda agricola Si.Gi, ha rappresentato un’esperienza sperimentale straordinaria per i ragazzi e le ragazze con autismo che, durante 4 settimane, hanno avuto l’opportunità di sviluppare competenze relazionali e lavorative specifiche, valorizzando le proprie abilità individuali.

Alla conferenza di chiusura hanno preso parte il presidente dell’Unione montana Potenza Esino Musone, Denis Cingolani, il coordinatore dell’Ambito territoriale sociale 17 di San Severino, in qualità di capofila del progetto, Valerio Valeriani, il presidente della Cooss Marche Onlus, Diego Mancinelli, in qualità di soggetto attuatore del progetto, e Martina Buccolini per l’azienda agricola Si.Gi che ha ospitato il progetto.

Attraverso l’accompagnamento e il supporto di un gruppo di educatrici ed educatori della Cooss Marche e di una serie di Maestri d’opera dell’azienda agricola Si.Gi. che si sono alternati durante tutta la durata del campus, i partecipanti hanno potuto beneficiare di una formazione intensiva ma anche di momenti di svago, convivialità e divertimento.

L’approccio utilizzato nella progettazione e nella realizzazione delle attività quotidiane è stato di tipo “human centered” individuando come obiettivo principale il benessere emotivo e fisico sia dei partecipanti che delle operatrici, degli operatori e dei maestri d’opera.

Questo metodo ha posto l’accento sull’importanza di riconoscere e rispettare le capacità e i talenti specifici di ciascun individuo, creando opportunità di valore per il loro sviluppo e per la crescita personale di ognuno.

Attraverso questo approccio è stato possibile realizzare esperienze e ambienti inclusivi in cui tutte e tutti i partecipanti hanno potuto esprimere appieno le proprie competenze.

Con una particolare enfasi sull’empatia e la comprensione delle esigenze individuali, si è mirato a garantire un tempo piacevole, inclusivo e favorevole alle relazioni tra individui e tra gli individui e lo spazio naturale circostante.

Durante la conferenza conclusiva sono stati presentati i prodotti realizzati di ragazzi: conserve di visciole al sole a marchi “Semi di Abilità” e un “cavolario”, un vocabolario dell’orto e della cura delle piante, che aggiunge ricette, giochi e le foto dell’esperienza vissuta realizzate da Corrado Foffi e Mauro Pennacchietti. Infine, prima di una degustazione dei prodotti dell’azienda agricola Si.Gi, è stato proiettato il documentario, realizzato da Stefano Teodori, che racconta tutta l’esperienza delle quattro settimane del campus che si può anche sul canale YouTube di Cooss Marche onlus al seguente indirizzo: www.youtube.com/watch?v=9gv2cBts9b0.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministero per le disabilità all’interno della programmazione degli interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico, prevista dalla delibera della Giunta regionale n. 1818 del 27 dicembre 2022 della Regione Marche che approva la Programmazione regionale degli interventi e dei criteri per il riparto delle risorse stanziate con il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 29 luglio 2022, dai cinque Ambiti territoriali sociali della provincia di Macerata con l’Ambito territorio sociale 17 capofila.