Il Centro medico Lisa amplia le proprie proposte con l’inserimento di altre figure come quella della professionista Alessia Cannillo, specializzata in bioriflessologia plantare. Diplomata in discipline Olistiche e Bionaturali la Cannillo, pur essendo giovane, ha avuto modo di intraprendere già diverse esperienze: dagli studi specifici in riflessologia plantare a stage e lavori di gruppo fino a viaggi studio in alcuni paesi della Gran Bretagna.

Alessia Cannillo si occupa di riflessologia plantare di base, ma anche di quella legata alla ginnastica chinesiologica (prevenzione e trattamento delle alterazioni scheletriche della colonna vertebrale). Oltre a ciò tantissimi sono i benefici che può dare un massaggio plantare come un benessere immediato per alcuni importanti aspetti (dermatiti, cefalea, sinusite, artrosi, insonnia, gastrite e tanto altro ancora).

Per chi volesse info o fosse intenzionato a prendere appuntamento per una visita potrà rivolgersi alla segreteria del centro medico Lisa (0733 634927 o 366 586563).

Una bella occasione per saperne di più sulla riflessologia plantare sarà giovedì 5 ottobre quando presso il centro medico Lpsa (11-12.30 e 15.30-19) ospiterà un open day con la presenza di Alessia Cannillo che sarà disponibile per una dimostrazione pratica gratuita.

Per partecipare è gradita la prenotazione e si dovrà contattare la segreteria del centro medico oppure direttamente Alessia Cannillo (333 4057306 – alessiacannillo@gmail.com).