La Rhutten vince all’esordio: 75-72 a Grottammare. Sabato arriva Macerata

Successo all’esordio in trasferta, anche se al termine di un match vietato ai deboli di cuore, e fieri propositi in vista del derby con il Basket Macerata di sabato prossimo. È il solco tracciato dalla Rhütten Basket San Severino del presidente Ortenzi in questo inizio di stagione dopo la lunga pausa pandemica. Ottimo l’esordio in campionato coinciso con la corroborante vittoria in trasferta per 75-72 dopo un tempo supplementare a spese del Grottammare Basket del quintetto del riconfermato coach Alberto Sparapassi.

Ora la Rhütten San Severino si appresta ad esordire davanti al proprio pubblico sabato 23 ottobre, alle 18, tra le mura amiche del palasport Albino Ciarapica.

«L’avversaria di turno – dice il diesse Guido Grillo – è sicuramente una delle squadre favorite per la vittoria finale in campionato, quel Basket Macerata composto da un mix di giocatori giovani e di esperienza come Severini, Cardinali e Nardi su tutti, che in passato si sono distinti anche in campionati di categoria superiore. A noi mancheranno il capitano Andrea Cruciani e il play Nicolò Grillo, ma il nostro coach Alberto Sparapassi potrà pescare da un’ampia rosa che ha sì perso, rispetto all’ultima stagione, il capocannoniere del campionato Alessio Magrini, ma ha acquisito tre nuovi giocatori». Due sono graditissimi ritorni, Christian Luciani e Francesco Uncini, mentre il terzo è il classe ‘98 Flavio Cobanaj, proveniente da Tolentino. Sarà un test importante, quello con la squadra del capoluogo, per capire dove potrà arrivare la Rhütten.

Per accedere al palasport sarà obbligatorio possedere il Green pass.

Lu.Mus.