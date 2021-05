Tre nuovi ingressi nella segreteria provinciale della Cgil

L’Assemblea generale della Cgil di Macerata, con 47 voti favorevoli e 5 astenuti, ha eletto Maria Elena Fermanelli, Biagio Liberati e Romina Maccari nella segreteria provinciale. L’integrazione è scaturita a seguito dell’elezione di Rossella Marinucci nella segreteria regionale della Cgil Marche.

Alla presenza della segretaria generale delle Marche, Daniela Barbaresi, sono state anche affrontate le problematiche occupazionali, socio-sanitarie, di salute, sicurezza e di legalità del territorio, esprimendo forte preoccupazione per gli scenari futuri anche riguardo all’attuazione del Pnrr, lo sblocco dei licenziamenti e la necessità di un nuovo modello di sviluppo che superi le ingiustizie e le diseguaglianze e metta al centro il valore del lavoro stabile e di qualità.

“Ringraziando Rossella per l’importante contributo portato in questi anni nella Camera del lavoro di Macerata, che avrà modo di proseguire nel nuovo incarico, auguriamo buon lavoro alla nuova segreteria – si legge in una nota della Cgil – confermando l’impegno che ci ha visti al fianco dei lavoratori, dei precari, dei disoccupati, dei pensionati, dei giovani, delle donne e dei cittadini in generale, nelle tante battaglie a difesa dei diritti ed allargamento delle tutele”.