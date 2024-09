Buona la prima per la Settempeda: 2-0 all’Aurora Treia nel debutto in Coppa

Prima partita ufficiale positiva per la Settempeda che bagna il debutto stagionale con una bella vittoria per 2-0 sull’Aurora Treia nel match di andata dei sedicesimi di Coppa Italia Promozione. Il primo impegno con punti in palio, dunque, fa sorridere i biancorossi che sfornano una prova bella e convincente sotto diversi aspetti, ma principalmente ha colpito la già buona condizione atletica e l’organizzazione tattica e di squadra, cosa questa tutt’altro che scontata a fine agosto viste le tante novità in organico. Non si può, inoltre, non menzionare la qualità di alcune giocate che hanno messo in risalto alcuni singoli che hanno davvero impressionato anche se tutta la squadra deve essere promossa per quanto mostrato in campo. Ovvio che c’è da lavorare per crescere e migliorare, ma è certo che la strada imboccata da Ciattaglia e i suoi sembra davvero essere quella giusta. Qualità dei singoli che non manca nemmeno all’Aurora(Borrelli in primis e bene anche Montecchia con alcuni guizzi che hanno creato le uniche occasioni degli ospiti), ma resta solo questo nella prova un po’ sottotono dei treiesi che confermano di essere un cantiere aperto con la squadra che deve essere completata, rinforzata e registrata a dovere per poter affrontare al meglio un torneo difficile come il girone B di Promozione. L’appuntamento tra le due squadre va ora alla sfida di ritorno(18 settembre) nella quale si deciderà il passaggio del turno con la Settempeda, ovviamente, che appare favorita visto il prezioso doppio vantaggio.

La cronaca

L’ultimo sabato di agosto segna l’inizio della stagione calcistica con le prime gare ufficiali che riguardano la Coppa Italia. Debuttano anche Settempeda e Aurora Treia affrontandosi al Soverchia nell’andata dei sedicesimi, due formazioni che cercano risposte da questo match per sapere a che punto è il lavoro svolto finora in preparazione. Biancorossi di casa che presentano tanti volti nuovi e regalano alcune novità di formazione: D’Angelo, uno degli under, fa il braccetto di sinistra della difesa (farà bene); Pagliari prende possesso della cabina di regia (farà girare la squadra al meglio); Massini viene alzato nell’inedito ruolo di seconda punta mobile (positivo anche lui che è un ex come altri tre compagni). Per il resto solo conferme come Dolciotti (splendida rete del raddoppio) e Farroni in mezzo al campo oltre a Cappelletti prima punta (un gran gol a sbloccare il punteggio). Ospiti, invece, che varano l’undici previsto con gli esperti centrali di difesa Mercurio e Marini, Borrelli ad ispirare tutte le azioni e Montecchia punta centrale. Il primo squillo è dei locali con Massini che dalla destra dell’area calcia bene e forte sotto la traversa trovando la deviazione in angolo di Frascarelli. Partita equilibrata che mostra una Settempeda organizzata e ben messa in campo che prova a fare gioco e lo fa soprattutto con velocità, tocchi precisi e azioni ficcanti. Al 24’ l’Aurora batte il primo angolo del pomeriggio sul quale Kheder svetta di testa girando verso la porta dove è ben appostato Pagliari che allontana di testa evitando il possibile gol dell’ex. La risposta biancorossa non tarda ed arriva con la punizione di Quadrini fermata in tuffo da Frascarelli. Dall’altra parte ci prova Montecchia con un rasoterra controllato con sicurezza da Bartoloni (l’altro under biancorosso). Quadrini ci riprova con un punizione da sinistra con pallone indirizzato verso la porta e con Frascarelli che intercetta e para pur con un po’ di apprensione. Sempre Quadrini, stavolta con un cross teso, fa nascere un pericolo per la porta dell’Aurora con la palla deviata di testa all’indietro da Mercurio che quasi diventa un autogol visto che finisce sulla traversa a portiere battuto. Al 40’ il punteggio cambia ed è per merito della Settempeda: Pagliari avanza centralmente fino alla trequarti da dove imbuca per Cappelletti che spalle alla porta e marcato stretto riesce a girarsi con un perfetto movimento utile per crearsi lo spazio per poter lasciar partire un diagonale rasoterra con il destro che, dopo aver toccato il palo interno, si insacca imparabilmente. Prodezza che vale l’1-0 che accompagna le squadre all’intervallo. In avvio di ripresa Borrelli protagonista: due cross consecutivi del numero 10 ospite mettono in difficoltà la difesa settempedana che si salva con un certo affanno prima con Montanari, che toglie dalla linea il pallone con un colpo di testa, poi con D’Angelo, intervento scomposto di testa che fa assumere una traiettoria strana alla sfera che va verso la porta di Bartoloni andando a rimbalzare sulla traversa e poi in angolo. Lo stesso Borrelli ci prova di nuovo con un tiro dal limite che, centrale e debole, non preoccupa Bartoloni.

Sorte diversa ha invece il rasoterra di Dolciotti che gonfia la rete dando il raddoppio alla Settempeda. Il numero 4(uno dei migliori)va in pressing recuperando palla per poi tirare dritto verso l’area treiese e poi dal limite fa partire un destro perfetto che entra a fil di palo. Iniziano i cambi che cambiano volto alle squadre. Borrelli esegue una punizione che Bartoloni controlla con sicurezza. Uno dei neo entrati, Cervigni, si mette in proprio con uno scatto fino al limite per tirare di potenza a mezza altezza con risposta di Frascarelli che devia in tuffo. Nel finale di gara ancora una pregevole azione dei locali: Alessandro Staffolani sguscia al limite dell’area per poi allargare verso sinistra a Cervigni che mette un cross lungo che raggiunge Farroni che ci prova con un destro al volo che esce di poco. Inizia un lungo recupero che accompagna i protagonisti al termine del match e che vedrà un’occasione per l’Aurora. Cross da destra gestito a centro area da Montecchhia che riesce a girarsi per calciare rasoterra con Bartoloni reattivo e attento nel respingere di piede, parata che serve per mantenere inviolata la propria porta. Il match si chiude qua(minuto 98)con la meritata vittoria dalla Settempeda che comincia con il piede giusto e con un risultato positivo che dà morale e fiducia.

Il tabellino

SETTEMPEDA-AURORA 2-0

RETI: pt 40’ Cappelletti, st 13’ Dolciotti

SETTEMPEDA: Bartoloni, Palazzetti (33’ st Piccinini), D’Angelo, Pagliari, Mulinari, Montanari (24’ st Cervigni), Quadrini (44’ st Sfrappini), Dolciotti, Cappelletti, Farroni (37’ st Staffolani Edoardo), Massini (31’ st Staffolani Alessandro). A disp. Caracci, Eugeni, Sigismondi, Boldrini. All. Ciattaglia.

AURORA TREIA: Frascarelli, Morresi (7’ st Candidi), Kheder (25’ st Acciarresi), Petrini, Mercurio, Marini, Romanzetti (7’ st Giuli), Rozzi, Montecchia, Borrelli, Corrado (7’ st Bontempo). A disp. Ciminari, Filacaro, Capradossi, Foglia, Prenna. All. Cornacchini.

Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Rozzi, Monteccchia, Palazzetti. Angoli: 6-6. Recupero: pt 1’, st 5’

r. p.