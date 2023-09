Grazie alle risorse del Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità della Regione, il Comune si doterà di un pulmino 9 posti con elevatore per carrozzine del costo di circa 55 mila euro. La spesa è stata inserita nel nuovo programma biennale degli acquisti di forniture e servizi presentato al Consiglio.

La fornitura, in particolare, è finalizzata alla promozione dello sport inclusivo e all’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità in quanto il nuovo mezzo di trasporto verrà utilizzato per raggiungere gli impianti sportivi e per consentire lo svolgimento degli allenamenti e delle gare sportive alle persone con difficoltà motorie.