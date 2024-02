Contro la Torrese il Serralta coglie un altro pareggio: 1-1

Arriva un altro pareggio per il Serralta (il quarto nelle ultime sei uscite di campionato) che impatta 1-1 nella trasferta sul campo della Torrese. Risultato che ci può stare e che può essere ben accetto dai gialloblù che sono andati sotto e poi hanno saputo reagire e recuperare, anche se un pizzico di rammarico resta perché il finale di gara, con l’uomo in più e con alcune occasioni propizie non concretizzate (sfortuna, imprecisione e bravura del portiere) avrebbe potuto portare il bottino pieno, utile per la zona play off, comunque ancora ben salda. Un primo tempo un po’ sottotono per il Serralta, apparso impreciso e poco tonico, mentre la ripresa è stata all’altezza e giocata al meglio tanto da avvicinarsi ad un successo che sarebbe stato anche meritato. Da menzionare le prestazioni di Scarpacci e di Valenti, con quest’ultimo molto attivo e propositivo nel ruolo di regista nel quale si è disimpegnato nella seconda frazione. Nel prossimo turno, dopo due trasferte, i settempedani tornano a giocare in casa contro la Corridoniense.

La cronaca

E’ chiamato ad un nuovo impegno fuori casa il Serralta che si reca a far visita alla Torrese. L’approccio al match non è dei migliori da parte dei gialloblù che dopo soli sei minuti si trovano sotto: contatto in area fra Angeloni e Casenove con l’arbitro che decide per un penalty poco chiaro e che dunque lascia molti dubbi. Dal dischetto calcia Lalaj che spiazza Spadoni e sblocca il risultato. Il Serralta usa la “rabbia” per quanto accaduto crescendo di intensità e nel gioco. Al 24’ c’è la chance migliore: sulla spizzata di testa di Valenti si getta Cappellacci che da ottima posizione non inquadra lo specchio. Ancora più dentro il match appaiono i gialloblù nella ripresa e infatti al 6’ arriva il pari: il neo entrato Moretti(insieme a lui anche Sfrappini subito dopo l’intervallo), su preciso invito di Vissani, trova un tiro preciso che si infila sotto l’incrocio dei pali. Al 13’ deve mettersi in mostra Spadoni con un grande intervento per fermare l’attaccante locale Casenove. Da qui in avanti il match è tutto di marca gialloblù. Vissani entra in area e prova a superare il portiere, bravo però a respingere in uscita bassa. Al 25’ episodio importante: Afif viene espulso per doppio giallo. L’occasione è propizia per cercare la vittoria e il Serralta ci prova prendendo campo e gestendo la manovra. I settempedani però non trovano le soluzioni giuste ed appaiono troppo frenetici con la conseguenza di sbagliare alcune scelte. Le opportunità, tuttavia, non mancano ma non si concretizzano per diversi motivi fra cui le parate del portiere Malloni che contribuisce a mantenere l’1-1, punteggio con cui termina la gara.

TORRESE-SERRALTA 1-1

MARCATORI: pt 6’ Lalaj su rigore, st 6’ Moretti

TORRESE: Malloni, Pallotti, Afif, Aboufaras, Coriolani, Lalaj, Marinucci, Grillo, Casenove, Muco, Teodori. A disp. De Santis, Giacobbi, Seri, Frattari, Ziyati, Pettinari, Capriotti, Llano, Paniccia. All. Silenzi

SERRALTA: Spadoni, Sparvoli, Crescenzi (33’ st Paciaroni), Scarpacci, Angeloni, Cruciani, Rapaccioni (1’ st Moretti), Lacchè (1’ st Sfrappini), Vissani, Valenti, Cappellacci (38’ st Cambriani). A disp. Baruni Qazim, Magnapane, Baruni Roland, Menichelli, Fabrizi. All. Masciani

Roberto Pellegrino