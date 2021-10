“Cicatr/Ci”: a Milano Shura espone la sua “Venere di Milo”

Shura Oyarce Yuzzelli, architetto ed artista, ha aderito all’invito di partecipare alla mostra collettiva “CICATR/CI”, dal 26 al 31 ottobre, nelle sale della Triennale di Milano.

«La Fondazione Il Bullone di Milano, indirizzata ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi che sono stati affetti da gravi malattie, si fa promotrice, insieme alla Fondazione di Comunità Milano, dell’evento CICATR/CI», spiega Oyarce Yuzzelli.

L’artista è stata sin da subito attratta dalla tematica, perché «ci porta a parlare delle nostre ferite, specialmente quelle recenti, derivanti dalla pandemia, e a rielaborarle in chiave artistica, ad esprimerle attraverso un’opera d’arte».

La grande forza di questa collettiva sta nello «spingere a reagire, in maniera positiva, creativa, a questo momento di grave difficoltà, e, con il mio lavoro, tratto la lacerazione del corpo, graffiato e piegato dal dolore. Dovevamo scegliere quale scultura rielaborare, tra il David di Michelangelo e la Venere di Milo, ed io ho scelto la seconda. L’ho presa e, come si vede dal bozzetto, l’ho riempita di drappi rossi, simbolo delle cicatrici, dello sfregio della sofferenza, ma sotto di essi, persiste il bianco della scultura, l’anima bianca e divina che non si piega alle avversità: una sorta di metafora dei nostri tempi, del Covid, ma anche di ogni fragilità in generale».

Il bozzetto di Shura Oyarce Yuzzelli sarà quindi visibile a Milano, nei locali della Triennale, insieme a quelli degli altri partecipanti: un progetto per confrontarsi con il dolore, per imparare a rielaborarlo in chiave positiva, un tassello importante che va ad aggiungersi alla carriera dell’artista.

