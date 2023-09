E’ stato un allenamento proficuo quello che la Settempeda ha sostenuto sul campo della Vigor, squadra di Macerata partecipanto alla 2^ Categoria. Il secondo testa del precampionato è terminato con un 3-0 per i biancorossi che sono andati a segno con Cappelletti e Sfrappini, autore di una doppietta. Sono giunte buone indicazioni per mister Ferranti che ha potuto far giocare almeno un tempo a tutti i ventidue convocati e sono giunte risposte confortanti dal gruppo. Da evidenziare la bella prova dei tanti giovani che sono scesi in campo. Chiaro che c’è ancora da lavorare sotto tutti gli aspetti, ma i primi passi della nuova Settempeda promettono bene.

Prossima uscita, questa volta in casa, mercoledì 6 settembre (ore 20) contro un altro avversario di categoria inferiore: il Pievebovigliana. Prova generale, questa, in vista del primo impegno ufficiale della stagione fissato per il sabato successivo, 9 settembre, in quel di Tolentino contro l’Elite (ore 15.30 campo sportivo Ciarapica) e valido per il turno inaugurale del girone di Coppa Marche.