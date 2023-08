Nella giornata di lunedì 14 agosto gli uffici del Comune di San Severino rimarranno chiusi ad eccezione della Polizia locale e dei servizi cimiteriali.

Tale chiusura, stabilita con apposito decreto del sindaco, è rispondente al principio di economicità in quanto non arreca sostanziale danno ai servizi all’utenza dal momento che lunedì 14 agosto è giornata lavorativa ricompresa tra due giorni festivi-non lavorativi, e cioè domenica 13 e martedì 15 agosto, in occasione dei quali si riduce l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici nonché la presenza del personale stesso.

Inoltre la chiusura consentirà, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di contenere i consumi energetici, spese telefoniche e del personale.

Molti servizi saranno comunque a disposizione degli utenti in modalità on-line. Gli uffici comunali riprenderanno la normale attività mercoledì 16 agosto.