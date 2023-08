E’ stata una giornata carica di ricordi, emozionante, conclusa con la consegna di un nuovo “Diploma per la vita”, quella vissuta lo scorso 5 agosto dagli ex compagni e compagne di classe che nell’estate del 1973 conseguirono la maturità magistrale all’Istituto “Bambin Gesù” di San Severino. Da quei giorni sono trascorsi 50 anni, fra periodi belli e momenti meno fortunati.

Però quell’amicizia nata fra i banchi di scuola non è mai svanita e così hanno voluto incontrarsi per ricordare insieme il tempo degli studi culminato nel primo importante traguardo della vita: il diploma di maturità. All’appuntamento si sono ritrovati quasi tutti (la classe contava 20 iscritti, soprattutto ragazze). E lo hanno fatto proprio lassù al Castello dove ancora oggi ha sede il “Bambin Gesù”.

Con loro hanno festeggiato l’anniversario anche due delle professoresse dell’epoca: suor Giustina, che insegnava Scienze, e suor Eugenia, docente di Matematica. Prima del pranzo, e della visita alle aule che mezzo secolo fa li accoglievano tra i banchi di scuola, la classe ha preso parte alla messa officiata da padre Frederic in ricordo della compagna di classe Franca Belardini, prematuramente scomparsa. La giornata ha stimolato anche l’idea di riverdersi presto di nuovo tutti insieme per non perdersi più di vista e riscoprire comuni interessi, passioni, attività.

Nella foto, da sinistra, ci sono Dorina Luchetti, Delfina Marinsalti, Giovanna Felici, Maria Natalini, Nevia Aringoli, Filippo Massi, Silvana Cerioni, Nazzarena Lambertucci, Doriana Mariani, Rita Bentivoglio, Anna Calamante, M. Rita Ricci, Sara Ricci, suor Giustina, Anna Paciaroni, Maria Claudia Pagnotta, Claudia Costantini.