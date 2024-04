Basket, la Rhutten perde anche gara2 con Senigallia ed esce dai play off

La Rhütten San Severino esce a testa altissima dalla contesa play off del torneo di Divisione regionale 1 dopo aver ceduto per 58-71 al forte Senigallia 2020 al palas Ciarapica ma conclude la stagione agonistica comunque con il marchio positivo considerando la striscia di vittorie dell’ultima parte del torneo che ha consentito al quintetto di coach Samuele Campetella di risalire dalla zona calda fino ad insidiare la quarta posizione del girone B. Contro gli azzurri di Galli, dopo un primo quarto in equilibrio, il secondo periodo ha parlato a favore degli ospiti in maniera netta. «Dal 17-9 in nostro favore – commenta il diesse biancorosso Guido Grillo – abbiamo subìto a cavallo dei primi due periodi un parziale di 26-2 che ha portato il match sui binari dei rivieraschi. Solo nel quarto decisivo siamo riusciti un po’ a risalire la china, ma non è stato sufficiente per condurre i nostri avversari a gara 3». Coach Samuele Campetella è soddisfatto della sua esperienza settempedana iniziata a campionato in corso «perché la cavalcata dei miei ragazzi è stata esaltante con 6 vittorie nelle prime 7 gare della mia gestione. Il rammarico è dato dal fatto che ci siamo salutati ai play-off con una doppia sconfitta. Eravamo con le pile un po’ scariche dopo le tante energie profuse per arpionare una posizione di spicco nel nostro raggruppamento. Ricordiamoci che abbiamo sfiorato la quarta piazza al termine della fase ad orologio. Ringrazio la società e tutti i miei giocatori per aver dato il 110% delle loro possibilità».

RHÜTTEN SAN SEVERINO – SENIGALLIA BASKET 2020 58-71

RHÜTTEN: Magnatti 3 (1 tiro da 3punti), Vignati 12, Fianchini, Migliarese 4 (1t. da 3p.), Cruciani 6, Potenza 12, Della Rocca 1, Tiranti 4, Ortenzi 7 (1t. da 3p.), Piermattei, Sorci 9 (1t. da 3p.), Strappaveccia. All. Campetella.

SENIGALLIA: Tagnani 20, Valletti 5, Maltempi 5, Diamantini 11, Giuliani 9, Pasquinelli 1, Ciacci, Camilletti 5, Marini, Rosatti 15. All. Galli

Arbitri: Giorgi e Bertolasi

Parziali: 17-19, 6-24, 15-18, 20-10; progressivi: 17-19, 23-43, 38-61, 58-71

Note: usciti per 5 falli Magnatti (Rhütten); Pasquinelli (Senigallia).

Luca Muscolini