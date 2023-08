Anche un bel gruppo di giovani settempedani si è messo in viaggio per la Gmg di Lisbona 2023, un evento straordinario che culminerà domenica con l’incontro con Papa Francesco e che vedrà la partecipazione di oltre un milione di giovani provenienti da ogni parte del mondo.

Dall’Italia sono partiti per il Portogallo circa 65 mila ragazzi e ragazze; quelli della diocesi di Camerino – San Severino sono oltre un centinaio. Con suor Cinzia Fiorini, responsabile della spedizione camerte-settempedana assieme a don Marco Gentilucci, ci sono Marta Antognozzi, Chiara Cetoretta e Clelia Maria Menichelli, le quali sono – fra l’altro – animatrici in oratorio.

Un altro gruppo di settempedani è quello degli Scouts che, coordinati da Antonio Morina, sono partiti in anticipo per fare tappa a Lourdes e prestare servizio lì per qualche giorno prima di raggiungere Lisbona. Sono dodici e fanno parte di una spedizione che raggruppa anche giovani di Fabriano.

Gli Scouts di San Severino appartengono al gruppo clan La Fenice (16-21 anni).

Intanto ieri, 1° agosto, c’è stata la messa presieduta dal cardinale patriarca di Lisbona, Manuel Clemente, che ha ufficialmente aperto la Gmg 2023. Stamattina (2 agosto) è giunto a destinazione con un volo aereo anche Papa Francesco che, prima dell’abbraccio finale (6 agosto) con la moltitudine di giovani partecipanti, ha in programma una serie di appuntamenti istituzionali e incontri legati sempre alla 38^ Giornata mondiale della gioventù.