Dodici piazze per diciassette spettacoli e una mostra laboratorio. Il territorio dell’Unione montana Potenza Esino Musone si prepara ad ospitare “MaskaMarke”, il festival teatrale sulla commedia dell’arte, al debutto dopo un’edizione sperimentale.

L’iniziativa, presentata nella sede dell’ente comunitario, è organizzata dalla compagnia teatrale Fabiano Valenti e si avvale della direzione artistica di Francesco Facciolli e del sostegno della Regione Marche.

“Con questa proposta unica e straordinaria il nostro territorio fa rete e accoglie con il sorriso spettacoli e serate nei dodici Comuni dell’Unione valorizzando le ricchezze dei nostri borghi che sono pieni di bellezza e carichi di storia, arte e cultura e che, anche per l’estate, sono pronti a scommettere sul turismo, una risorsa vera per la nostra economia”, spiega Matteo Cicconi, presidente dell’Unione montana.

Con spettacoli gratuiti, che permetteranno di vivere intere giornate andando alla scoperta dell’entroterra, il cartellone di “MaskaMarke” offrirà grande divertimento, teatrale e turistico.

Il sipario si alza il 29 luglio, con l’anteprima del festival, a Pioraco. Il paese della carta ospiterà, nella suggestiva cornice del chiostro di San Francesco, una doppia rappresentazione: alle 18.30 “Carosello in maschera” con Gada Young e poi, alle 21.30, “La Cenerentola maritata” di Scilla Sticchi.

Domenica 30 luglio la rassegna si sposta a Castelraimondo per l’apertura, alle ore 18.30 nell’atrio della scuola media, della mostra laboratorio “La maschera in tutte le sue forme” a cura di Andrea Cavarra e Zorbaofficinecreative. La mostra, nell’ambito della quale sarà organizzato anche un corso di costruzione di maschere di cuoio (posti limitati su prenotazione) sarà poi visitabile fino al 5 agosto con aperture quotidiane dalle ore 10 alle 13.

Sempre il 30 luglio Cingoli, nel piazzale Luigi Cipolloni, ospiterà dalle ore 21.30 lo spettacolo “Masquerada” con la Fraternal Compagnia. Lunedì 31 luglio a Treia, nel pomeriggio alle 18.30 in via Cassera, va in scena “Pulcinella e Cappuccetto Rosso”, spettacolo di guarattelle napoletane a cura di Gaspare Nasuto. In serata, a partire dalle ore 21.30, piazza Dante a Castelraimondo accoglie sempre Nasuto con “Pulcinella e l’asino del diavolo”.

Martedì 1° agosto, nella magnifica cornice della torre del Castello di Poggio San Vicino, il Ruvido Teatro presenta “Il circo o quasi” nell’appuntamento pomeridiano delle 18.30 mentre alle ore 21.30 in largo Zamparini, a Gagliole, il Teatro Immagine porterà in scena “Il mercante di Venezia”.

Mercoledì 2 agosto, alle ore 18.30 presso il centro sociale anziani di Apiro, sempre il Ruvido Teatro propone “Arlecchino servo truffaldino”. In serata, dalle ore 21.30, nella torre Varano di Sefro Zorbaofficinecreative presenta “Il mascheraio”.

Giovedì 3 agosto in piazza della Vittoria, a Fiuminata, dalle ore 18.30 va in scena “Gioppino e il mistero del Castello” con i burattini di Daniele Cortesi. Alle ore 21.30, nel chiostro di San Francesco a Pioraco, “La benedizione di Sidha Karya” con The Pirate Ship. Venerdì 4 agosto, alle 18.30, fonte del Borgo ad Esanatoglia accoglierà i burattini di Daniele Cortesi in “Arlecchino malato d’amore”. In serata, alle ore 21.30, il cortile della sede comunale di Matelica accoglie invece il Teatro dei Picari che rappresenta “L’inganno in maschera”.

Arriva dalla Spagna la compagnia Hilo Rojo che sabato 5 agosto, dalle ore 18.30, porta in scena in piazza Dante, a Castelraimondo, lo spettacolo “Oltre la maschera”. Nella stessa giornata, ma a partire dalle ore 21.30 in piazza Dante, Castelraimondo ospita anche la rappresentazione di “Antenati di Arlecchino” di e con Claudio Contin Arlecchino.

Infine domenica 6 agosto, alle ore 21.30, la bellissima Piazza del Popolo di San Severino vedrà portare in scena lo spettacolo di chiusura del festival, ovvero “Il carro dei comici” con La Mansarda-Teatro dell’Orco.

Si ricorda che tutti gli appuntamenti della rassegna “MaskaMarke” sono gratuiti e coinvolgeranno nell’organizzazione tutti i Comuni dell’Unione montana Potenza Esino Musone: Apiro, Cingoli, Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino, Sefro e Treia.