Visti i tempi lunghi di realizzazione del nuovo Istituto “Divini”, il dirigente scolastico Sandro Luciani e il personale scolastico hanno pensato a un restyling del plesso “Luzio” che ospita gran parte dell’Itts.

Collaborando con una ditta incaricata dalla Provincia si sono rimboccati le maniche sia il preside, sia alcuni docenti e dipendenti scolastici. Questo anche in considerazione dello scarso budget concesso.

Ciò per far sì che a settembre sia tutto pronto – e tirato a lucido – per l’inizio del nuovo anno scolastico. Speriamo l’ultimo all’interno della “Luzio”…