E’ in corso di svolgimento presso le scuole medie di San Severino il torneo di pallacanestro Playground settempedano 3 contro 3 organizzato, dopo due anni di pausa (causa Covid), dagli infaticabili Giorgio Severini e Giacomo Vignati, sotto l’egida della Società Amatori Basket di San Severino. Ieri (giovedì) serata inaugurale, oggi (venerdì) secondo appuntamento in notturna con la fase a gironi; domani (sabato) giornata conclusiva carica di momenti importanti. Alle ore 16 ci sarà la festa del minibasket; a seguire torneranno le gare dei gironi di ripescaggio. Quindi, alle ore 20.30, Jake Jam Primo Memorial Giacomo Bonci, in cui verrà ricordato un amico “malato di basket” che ci ha lasciato troppo presto.

Giacomo Bonci e la maglia numero 24 ritirata dagli “Evergreen”



In questa occasione i suoi amici faranno anche una raccolta fondi ( https://gofund.me/59d22517 ) per sostenere, con una donazione, Tutti per l’Emmanuel, associazione di volontariato che si prende cura dei bambini con disabilità.

Alle 22.30 sono previste le finali. Le serate sono animate anche da musica, drink e food.