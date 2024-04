L’Associazione pugilistica organizza il primo “Criterium Settempedano”

Bella iniziativa quella promossa dall’Associazione pugilistica settempedana che ha organizzato per domenica 28 aprile un interessante evento dedicato ai più giovani. Teatro della giornata (mattina) sarà la piazza cittadina dove si ritroveranno i piccoli pugili (età compresa tra i cinque e dodici anni) provenienti da tutta la regione per dare vita al primo “Criterium Settempedano”.

L’iniziativa è volta a far conoscere la boxe a coloro che volessero avvicinarsi a questa disciplina, ma in particolare è rivolta ai ragazzi che già stanno imparando la nobile “arte”.

Il programma dell’evento prevede, infatti, una serie di “giochi” dove i giovani atleti potranno mostrare la loro abilità, la preparazione fisica e le doti coordinative. Sono previsti percorsi propedeutici con difficoltà che variano a seconda delle fasce di età e nello specifico ci saranno figure di pugilato e salto con la corda, ovvero due delle capacità fondamentali richieste dal pugilato agonistico che devono essere curate fin da adolescenti (si insegna come portare colpi e la giusta coordinazione nel saltare la corda). Gli organizzatori ci tengono a sottolineare che durante le figure che verranno eseguite non ci saranno classici incontri di boxe, ma solo esercizi senza contatto e senza alcun rischio di subire infortuni. Si spera che la manifestazione, prevista all’aperto, possa essere “salvata” dal maltempo ma in caso contrario ci si sposterà presso la palestra “Toti Barone”.

I responsabili del club settempedano si aspettano un buon riscontro di pubblico e confidano che ci sia una buona affluenza vista anche la splendida cornice di Piazza del Popolo dove si svolgerà la manifestazione. L’associazione pugilistica settempedana, inoltre, sta già pensando ad un altro evento, da fare nel 2025, dedicato questa volta ai pugili già formati dunque a livello agonistico con incontri di boxe veri e propri con ring installato nella piazza di San Severino.

Roberto Pellegrino