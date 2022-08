Si chiude giovedì 4 agosto il Festival d’Estate a Palazzo Claudi di Serrapetrona, organizzato dalla Fondazione Claudi e giunto alla decima edizione.

La serata – ore 21.15, ingresso libero – vede di nuovo protagonisti i solisti dell’Orchestra “Liviabella” di Macerata che eseguiranno musiche di Mendelssohn (sinfonia per archi n.10) e di Beethoven (concerto per violino in Re maggiore op. 61; accompagnamento nonetto d’archi). Il violino solista sarà Michele Torresetti, direttore artistico del Festival e affermato musicista della Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera nella fila dei primi violini. Intanto, ha avuto un grande successo di pubblico la seconda serata – quella di lunedì scorso – in cui sono stati protagonisti sempre i solisti della “Liviabella”. Il concerto si è tenuto come al solito nel cortile di Palazzo Claudi, ma con una diversa sistemazione della pedana per favorire l’acustica degli strumenti e la performance canora della voce solista Liza Milovzorova.

Il saluto del presidente Massimo Ciambotti Il concerto a Palazzo Claudi



A margine della serata, oltre al consueto brindisi in giardino a base di Vernaccia e altre tipicità locali, c’è stata la visita – fino a tarda sera – alle due mostre attualmente ospitate a Palazzo Claudi.

Una è l’esposizione paleontologica “Fossili, il passato ritrovato” che vanta, fra l’altro, un enorme uovo dell’uccello-elefante, creatura estinta che poteva raggiungere i 3 metri di altezza.

L’altra, curata da Gabriele Codoni e Ilde Cipolletti, s’intitola “Ho desiderato la felicità. Ho cercato tutto. Claudio Claudi: umanista del secolo breve” ed è dedicata alla ricostruzione degli ambienti di vita e di studio del poeta. Entrambe le mostre, molto apprezzate dai visitatori, sono aperte fino a dicembre.