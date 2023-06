In occasione della cerimonia per la Festa della Repubblica, che la Prefettura di Macerata ha ospitato il 2 Giugno in Piazza della Libertà, a Macerata, è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere da parte del Capo dello Stato e capo dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, al comandante della stazione dei Carabinieri di San Severino, luogotenente Massimiliano Lucarelli.

Il diploma è stato consegnato al sottufficiale dell’Arma dal Prefetto di Macerata, Flavio Ferdani, dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Nicola Candido, e dal sindaco di San Severino, Rosa Piermattei.

Comandante della stazione dei Carabinieri di San Severino dal 2017, il luogotenente Lucarelli ha prestato servizio al Raggruppamento operativo speciale di Torino prima e di Ancona poi, divenendo successivamente comandante della stazione di Ussita.

La prestigiosa distinzione onorifica è arrivata dopo anni di attività nell’Arma dei Carabineri che al luogotenente Lucarelli sono valsi diversi encomi e riconoscimenti, in particolare per le importanti indagini svolte e per il soccorso alla popolazione durante l’emergenza terremoto.