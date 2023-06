“Con piacere vogliamo annunciare che è nato un progetto già in cantiere da qualche tempo”… Così il presidente Mauro Capaldi ha dato il benvenuto alla nuova associazione “Contrada Oltre Le Mura”, con sede a San Severino.

La valorizzazione della città, tenendo vive le tradizioni e coinvolgendo giovani e meno giovani, è sempre stata l’idea sostenuta dai componenti che hanno creato la neonata associazione formata da Mauro Capaldi (presidente), Daniele Ruggeri (vicepresidente), Massimiliano Fiorini (tesoriere), Silvia Cipolletti (segretaria) e Michela Capaldi (consigliere).

“Daremo importanza alla tradizione del territorio, all’ambiente, ai bambini, alla musica e all’arte – dichiara il presidente –. Stiamo lavorando per la partecipazione al corteo storico del Palio dei Castelli 2023, per poter poi essere pronti per i giochi del Palio 2024. Ci metteremo in gioco e proveremo a farci promotori e interpreti di attività che coinvolgano tutta la città e tutti i cittadini, a prescidendere dalla zona di appartenenza. Tutti insieme possiamo fare la differenza e noi cominciamo da qui”.

“Vorremmo seguire l’esempio del piccolo borgo settempedano chiamato Cesalonga – prosegue il vicepresidente Daniele Ruggeri – il quale in passato, crescendo, raccoglieva gli artigiani e le loro famiglie di tutte le zone della città, diventando importante per la storia di San Severino. Porte aperte dunque a coloro che, sentendosi “Oltre le Mura”, vorranno associarsi e collaborare con noi”.