I volontari del gruppo comunale di Protezione civile di San Severino sono intervenuti la scorsa notte per portare soccorso agli abitanti della frazione di Villa Potenza colpiti da un violento nubifragio che ha provocato numerosi danni e la chiusura di strade e scuole. Con una potente idrovora, montata su un modulo trainato da un fuoristrada, i volontari – coordinati da Dino Marinelli – hanno lavorato diverse ore per svuotare cantine e seminterrati allagati anche a seguito dell’esondazione del fosso Narducci. Ad allertarli è stata la Sala operativa unificata permanente del Dipartimento di Protezione civile della Regione Marche.

Oggi, martedì 6 giugno, si sono registrati molti disagi e problemi a causa del maltempo anche in diverse zone del territorio di San Severino.

In particolare, nel pomeriggio è rimasta chiusa al transito la 361 Septempedana all’altezza di Taccoli in seguito a un violento nubifragio che ha portato fango e detriti lungo la sede stradale.

Sono intervenuti agenti della Polizia locale, operai e tecnici dell’ufficio Manutenzioni del Comune per far fronte alla situazione d’emergenza. Si sono registrate anche infiltrazioni d’acqua mista a terriccio a danno di abitazioni, capannoni e attività presenti in zona.

Per rimuovere il fango è dovuta intervenire pure una ruspa.