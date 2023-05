La Sios Novavetro elimina la Travaglini Ascoli e accede alla finale play off del campionato regionale di serie C maschile di pallavolo. I ragazzi di coach Adriano Pasquali dovranno vedersela ora con Farmacia Amadio San Benedetto in una sfida al meglio delle tre partite. Sabato 13 maggio (alle ore 18) ci sarà gara1 al palasport “Ciarapica” di San Severino, poi il ritorno si disputerà sabato 20 maggio in casa dei rivieraschi (palaestra della Scuola Media “Curzi”, alle ore 21.15). L’eventuale “bella” invece si giocherà di nuovo in casa della Sios Novavetro sabato 27 maggio alle ore 18. I settempedani, come detto, hanno eliminato la Travaglini Ascoli vincendo gara1 per 3-2 e poi facendo il bis – sabato sera – a San Severino con un secco 3-0. La formazione di San Benedetto, invece, ha eliminato in semifinale l’Aurora Volley Appignano aggiudicandosi entrambi i match col punteggio di 3-2. E’ il secondo anno consecutivo che i ragazzi di coach Pasquali conquistano la finale play off di serie C: nel 2022 andò male contro la Virtus Fano, stavolta i sostenitori gialloblu confidano in un riscatto per coronare il sogno svanito d’un soffio.