La Climacalor non regge l’urto, la capolista Porto San Giorgio passa al “Ciarapica”

Non riesce il miracolo alla Climacalor di coach Campetella che, priva delle punte di diamante Vissani (secondo ed ultimo turno di squalifica) e Sorci (per l’esperta guardia settempedana si teme un lungo stop per un guaio al ginocchio), tiene botta alla leader Virtus Porto San Giorgio per tre periodi, per poi cedere alla distanza (54-73), complice la stanchezza per le rotazioni corte, alla tosta capolista Virtus Porto San Giorgio. I biancorossi del presidente Francesco Ortenzi subiscono il break in avvio (12-24 al primo intervallo corto), poi reagiscono e pian piano si riavvicinano, limando 5 lunghezze nei due quarti successivi. Quando i tifosi si attendevano il recupero definitivo, tuttavia, il quintetto settempedano è parso a corto di energie, sfocato dall’arco ed incapace di reggere l’urto della corazzata rivierasca che annovera tra le sue fila anche Polonara, fratello maggiore dell’Achille virtussino protagonista di tante battaglie anche in maglia azzurra, anche se venerdì sera a referto solo per onor di firma in quanto ancora non ancora recuperato da un infortunio. «Abbiamo retto l’urto fino all’inizio del quarto conclusivo, quando al nostro attacco si è spenta la luce – commenta il diesse Gabriel Cingolani -. Abbiamo chiuso con l’onore delle armi contro una formazione apparsa fisicamente forte, tecnica e ben assemblata in ogni reparto, prima non a caso. Complimenti alla capolista». In attesa del recupero di Sorci, la truppa di Campetella è ora attesa dal derby esterno con il Basket Macerata. Sabato prossimo. primo febbraio. alle 21.00. al Palavirtus si attende il rientro del big Samuele Vissani. All’andata i biancorossi settempedani si imposero per 77-66. Occorrerà un altro miracolo…

CLIMACALOR-VIRTUS P.S.GIORGIO 54-73

CLIMACALOR: Magnatti 5, Bottacchiari n.e., Belli, Severini 7, Potenza 19, Uncini 9 (2 tiri da 3 punti), Della Rocca 3 (1t. da 3p.), Corvatta, Tiranti 6 (2t. da p.), Pettinari n.e., Ortenzi 5, Strappaveccia n.e. All. Campetella

VIRTUS PORTO SAN GIORGIO: Calcinari 8, Monteriù 9, Martinelli, G. Evandri 2, M. Evandri 5, Treggiari 9, Tomassini 3, Giacobbi 14, Nahrebelnyi n.e., Pacioni 2, Polonara n.e., Morresi 21. All. Boccolini

Arbitri: Veroli e Palmieri

Parziali: 12-24, 18-16, 14-11, 10-22; progressivi: 12-24, 30-40, 44-51, 54-73.

Luca Muscolini