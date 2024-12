Università di Bologna, Andrea Cipolletti si laurea in Ingegneria con 110 e lode

Discutendo una tesi su “Efficientamento energetico di un impianto per la produzione e distribuzione di aria compressa in ambito industriale”, il giovane settempedano Andrea Cipolletti si è brillantemente laureato in Ingegneria energetica all’Alma Mater Studiorum di Bologna (Dipartimento di Ingegneria industriale).

Andrea ha conseguito il titolo accademico con la votazione di 110 e lode chiudendo il proprio percorso universitario con un lavoro in “Impianti meccanici M”, dopo aver svolto l’ultimo semestre di studi presso l’Università dell’Illinois, negli Stati Uniti.

Relatore il professor Alessandro Guzzini, correlatori i docenti Cesare Saccani e Stefano Parmeggiani.

Andrea Cipolletti, dopo aver brindato al traguardo raggiunto assieme ai familiari e agli amici, non è rientrato a San Severino: lunedì 9 dicembre, infatti, andrà direttamente da Bologna a San Donato Milanese dove lo aspetta già il suo ufficio di ingegnere alla “Snam”.

Della serie… quando i giovani valgono!!!

Ad Andrea giungano anche i complimenti del Settempedano.