“I finanziamenti per il collegamento San Severino – Tolentino e, quindi, per il raccordo con la superstrada e la Quadrilatero sono stati tutti reintegrati”. Il sindaco Rosa Piermattei ha risposto così in aula, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare San Severino Futura, primo firmatario il consigliere capogruppo Francesco Borioni, sull’ intervalliva San Severino Marche – Tolentino.

“Negli ultimi Consigli comunali avevo aggiornato sui vari sviluppi in corso e con un comunicato ufficiale è stata data evidenza all’incontro tenutosi a San Severino in data 28 marzo alla presenza anche del sindaco del Comune di Tolentino, dei vertici della società Quadrilatero Marche Umbria, dei rappresentanti della Regione e della Provincia e dei progettisti. Nello specifico, si era data informazione sull’affidamento della progettazione definitiva e sull’accoglimento delle varie modifiche proposte dalle due Amministrazioni locali di San Severino e Tolentino. In quell’occasione – ha detto il sindaco – nessuno aveva parlato di un possibile definanziamento dell’opera o di spostamenti dei relativi finanziamenti a favore di altri interventi”.

Rispondendo all’interrogazione il sindaco ha spiegato ancora: “Ad oggi ritengo che gli atti del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, non siano molto chiari, soprattutto nella loro successione temporale, ma abbiamo avuto rassicurazione sia dai vertici della Regione, nelle persone del suo presidente e dell’assessore competente, nonché attraverso la nota stampa congiunta dei consiglieri regionali Borroni e Livi, sia dai vertici della Quadrilatero, che nessuna somma è stata sottratta al progetto dell’intervalliva Tolentino – San Severino a favore di altre opere.

Come già rappresentato rimango perplessa su come si siano svolti i fatti e penso che siano altri a doversi giustificare per la vicenda – ha proseguito il sindaco -. I vertici della Regione e quelli di Quadrilatero mi hanno garantito che il finanziamento attualmente disponibile è di 98,32 milioni di euro e che il temporaneo definanziamento di 14,7 milioni di euro, precedentemente operato a favore dell’intervalliva di Macerata, è stato riassegnato all’intervalliva Tolentino-San Severino con delibera Cipess 44/2022. Anche il successivo definanziamento di 26,21 milioni di euro, operato a favore dell’intervalliva di Macerata, e di 10,55 milioni operato a favore dell’innesto tra la strada statale 77 e la strada statale 16 a Civitanova Marche, ha trovato copertura con la delibera Cipess n. 43/2022.

Pertanto, il complessivo finanziamento dell’opera è rientrato nella disponibilità dell’intervalliva Tolentino – San Severino. L’ulteriore fabbisogno per il completamento dell’opera, ad oggi stimato in 92 milioni di euro, sarà reperito dalla società Quadrilatero nell’ambito del Contratto di programma Anas. Si prevede l’appaltabilità dell’intervento nel 2024”.